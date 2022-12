Il vescovo delle favelas sulla via della santità, Dom Helder Camara ha ispirato milioni di cattolici in Brasile

Città del Vaticano – Il vescovo rosso, il vescovo delle favelas, il vescovo dell'opzione per i poveri è sulla via della santità. Dom Helder Câmara è sempre più vicino a ricevere il titolo di venerabile. Dopo l'annuncio della Chiesa brasiliana ora manca solo la dichiarazione finale del Papa.

Pressing dei brasiliani per fare beato il vescovo “comunista” delle favelas, Dom Helder Camara

Si tratta di una figura conosciuta a livello mondiale che ha ispirato folle di persone. A darne notizia è una giornalista brasiliana, Mirticeli Medeiros sul portale Dom-Total. Il vicepostulatore della Causa di Dom Helder Câmara, Frei Jociel Gomes, ha comunicato che il decreto di validità giuridica del processo è stato emesso a Roma, di conseguenza tutti gli atti e la documentazione inviata dall'arcidiocesi brasiliana di Recife sono stati approvati dal Dicastero per le Causa dei Santi. «È un grande passo, perché d'ora in poi sarà nominato un relatore e sarà elaborata la positio, in modo che il Papa possa dichiararlo venerabile» ha spiegato il prelato.

Papa Francesco non ha mai nascosto la sua ammirazione per Dom Helder, che ha stato citato più volte nel corso del suo pontificato. «Quando la vostra nave, ancorata troppo a lungo in porto, comincia a mettere radici nel ristagno della banchina, prendete il largo esortava l'arcivescovo Hélder Câmara. Hélder Câmara».