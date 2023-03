Se Dio è madre e padre che pronome va usato? La scrittura inclusiva scuote le Chiese cristiane

Dio è maschio o femmina? L'eterno quesito che si pensava fosse stato neutralizzato da Giovanni Paolo I quando disse che è sia madre che padre, ha ripreso a circolare tanto nella Chiesa cattolica, quanto in quella protestante. Se alcuni circoli in Germania impegnati nella riforma ecclesiale in atto sperano di poter vedere Dio scritto con l'asterisco, in virtù dello spirito inclusivo del Creatore che comprende sia maschile che femminile, in Gran Bretagna, all'interno della Chiesa protestante la discussione avanza a vele spiegate . Da tempo c'è chi vorrebbe estendere a tutte le sacre scritture questo orizzonte, introducendo i pronomi per definire la natura di Dio, proprio come già accade in molti ambiti della vita civile, nel lavoro, a scuola. "Io sono il Signore". "Io sono... l'Onnipotente". "Io sono l'Alfa e l'Omega". La Chiesa d'Inghilterra riflette se sia meglio chiamarlo con il pronome Lui/lui o se si possa usare anche lei/lui, o nessuno dei due, o al contrario tutti questi termini.

La Francia è sessista, alti tassi di discriminazione e odio verso le donne in ogni settore: choccante ricerca nazionale

I dibattiti sui pronomi stanno rasentando livelli surreali nelle discussioni teologiche. Naturalmente la maggior parte dei tradizionalisti desidera mantenere lo status quo, quindi il Lui, mentre altri premono che venga sviluppata una liturgia aggiuntiva che permetta loro di parlare di Dio in modo non generico.

Julia, la giovane cattolica che si batte perché in Germania si scriva Dio+, «perchè Dio è inclusivo»

E' dal 2014 che tra i protestanti si discute di questo ed è immaginabile che la vicenda non si concluderà a breve, andando avanti ancora parecchio. Nel frattempo continuano ad essere sfornati lavori e approfondimenti.

Guerra alle desinenze, il linguista Massimo Arcangeli: «La scrittura inclusiva una follia del politicamente corretto»

Sul fronte cattolico i frati domenicani hanno recentemente sintetizzato la questione ricordando che l’immagine della madre e della donna è utilizzata dall’Antico Testamento anche per descrivere l’azione di Dio. Il compito di asciugare le lacrime era tipicamente femminile, della mamma verso il bambino. Sant'Agostino arriva a parlare di Dio come una chioccia che «delicatamente con le sue ali copre i suoi pulcini e mentre pigolano li richiama con la sua voce».

Nei vangeli, la maternità di Dio, è mostrata con l’uso di un verbo che indica la commozione, la misericordia di Dio, e che indicava lo sconvolgimento delle viscere di fronte ad un’emozione grande, e che era tipicamente usato per le donne. «Col tempo è prevalsa un’immagine di tipo sacerdotale, spiccatamente maschile, poiché era una società guidata dai maschi. In Dio vi sono i due aspetti della paternità e della maternità. Il Padre desidera che il figlio sia come sè, e in questo è da stimolo. La madre è colei che accetta il figlio così com’è. I due aspetti in Dio sono in perfetto equilibrio».