La forza del Papa che resiste (e non pensa a dimettersi) e progetta il lavoro per i mesi prossimi

CITTA' DEL VATICANO Man mano che l'età avanza, e con essa gli acciacchi, il policlinico Gemelli rischia di diventare per Papa Francesco, 87 anni il prossimo dicembre, il "Vaticano numero due". Un po' come fu per Papa Wojtyla che per primo ironizzò sulla sede dell'ospedale romano a lui quasi familiare, al punto da chiamarlo colloquialmente il "Vaticano numero tre", includendo nel conteggio la residenza di Castelgandolfo dove andava regolarmente a trascorrere le vacanze. Anche stavolta il ricovero del pontefice, nonostante i pareri medici rassicuranti, alimenta inevitabili riflessioni sul futuro del Vaticano, rimettendo in modo le voci che si rincorrono sottotraccia fin da quando subì la prima operazione al colon nel 2021.

I VIAGGI

Per mitigare il tormentone delle dimissioni (cosa che il diretto interessato continua a smentire dicendo che si governa con la testa e non con le ginocchia) l'apparato mediatico vaticano nei giorni scorsi è sceso in campo a rafforzare l'immagine di un Bergoglio carico di passione ed energia, confermando in via definitiva il viaggio in Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù, previsto per gli inizi di agosto e quello seguente, alla fine del mese, in Mongolia.

Una trasferta di quasi dieci ore, funzionale a mettere un altro tassello al suo disegno geo-strategico di una Chiesa inclinata sempre più a oriente e protesa verso la Cina. Non solo. In questi giorni il Papa ha anche rassicurato personalmente il cardinale Aveline che a metà settembre sarà a Marsiglia e che non mancherà di parlare di Europa, del Mediterraneo e del ruolo cruciale che l'intera area geografica può avere per fronteggiare il fenomeno globale delle migrazioni climatiche.

LA TENACIA

Insomma, nonostante le infermità che lo affliggono e che lo hanno costretto a ridurre gli impegni, di fare un passo indietro Papa Francesco non ci pensa proprio. Ha persino accettato di usare la carrozzina, di mostrarsi in pubblico fragile e bisognoso di aiuto. Le energie le trova negli altri, pensando a quello che può ancora fare. In questo periodo, per esempio, sente fortissimo l'impegno morale di salvare i bambini dell'Ucraina e per questo si spende ogni giorno passando ore al telefono con chi può rafforzare la rete della pace, sfruttando il suo soft power. Eppure nemmeno questi evidenti segnali di continuità sono sufficienti a tacitare le correnti interne: la Chiesa è sempre più squassata e lacerata da sacche di insoddisfazione. La Germania è sull'orlo di uno scisma, gli Stati Uniti sono spaccati tra conservatori e progressisti, e ovunque si sviluppano incontrollabili richieste di una riscrittura del magistero sui temi legati alla morale sessuale trascinandosi dietro la grande questione del gender e, in lontananza, lo spettro della fine del cattolicesimo europeo. In fondo è il rebus del futuro Conclave, dove le questioni internazionali si riveleranno più importanti dei nomi. Proprio in questi giorni i cardinali elettori nominati da Papa Bergoglio hanno superato quantitativamente i porporati creati dagli altri pontefici.



Naturalmente l'elemento numerico non rispecchia una eventuale omogeneità in un futuro conclave, tuttavia le speculazioni non mancano, facendo crescere le quotazioni di alcuni cardinali creati da Bergoglio. Il filippino Tagle (che parla perfettamente cinese), il francese Aveline, il canadese Czerny (anche se un altro gesuita sarà molto difficile che possa raggiungere il quorum) e gli italiani Parolin e Zuppi, quest'ultimo reduce dalla mission impossibile in Ucraina da Zelensky alla ricerca di una pace complicata ma necessaria a tutti.