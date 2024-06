Giubileo, in Vaticano summit per studiare come ridurre del debito estero dei Paesi poveri e il Papa dice: «questione di giustizia»

Il Giubileo è alle porte e in Vaticano si comincia a studiare un piano che possa portare alla cancellazione del debito estero dei paesi più poveri, una misura che anche nel 2000 fu promossa dalle nazioni più ricche portando alla parziale cancellazione del debito in alcune realtà africane. Seguendo le indicazioni contenute nella Bolla di indizione giubilare del Papa questo percorso non riguarda tanto la «magnanimità, perchè piuttosto è una questione di giustizia, aggravata oggi da una nuova forma di iniquità di cui ci siamo resi consapevoli. C’è infatti un vero debito ecologico, soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico, come pure all’uso sproporzionato delle risorse naturali compiuto storicamente da alcuni Paesi».

Stamattina Papa Francesco ha ricevuto i partecipanti di un incontro economico organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze.

Ad economisti e politici ha sottolineato che «serve una nuova architettura finanziaria internazionale audace e creativa» che porti a una moratoria del debito. Il Pontefice ha anche spiegato che si tratta di «una condivisione di responsabilità tra chi riceve e chi concede gli aiuti». Perché, ha aggiunto, il beneficio che possono apportare, dipende dalle condizioni dei prestiti, da come vengono utilizzati e dal contesto in cui vengono risolte eventuali crisi economiche e finanziarie che potrebbero verificarsi. Del resto, ha incalzato Francesco, «dopo la globalizzazione mal gestita, la pandemia e le guerre, ci troviamo di fronte a una crisi del debito che colpisce soprattutto i Paesi del Sud del mondo, generando miseria e angoscia, e privando milioni di persone della possibilità di un futuro degno».

E poiché nessun governo può accettare moralmente che il proprio popolo «soffra di privazioni incompatibili con la dignità umana», il Papa ritiene necessaria «la creazione di un meccanismo multinazionale, basato sulla solidarietà e sull'armonia tra i popoli, che tenga conto del significato globale del problema e delle sue implicazioni economiche, finanziarie e sociali» al fine di spezzare il circolo vizioso del finanziamento che diventa indebitamento.

Ecco allora che sulla scia del magistero dei predecessori, papa Bergoglio ha ribadito l'esigenza di soluzioni ispirate a principi di giustizia e di solidarietà, agendo in buona fede e nella verità e seguendo un codice di condotta internazionale con standard di valore etico che tutelino le negoziazioni. E ha ricordato che quella di condonare i debiti nell'anno giubilare era una tradizione del popolo ebraico. Francesco, nel tener presente che debito ecologico e debito estero sono due facce della stessa medaglia che ipotecano il futuro, ha quindi esortato ad aprire mente e cuore «per sciogliere i nodi di quei legami che soffocano il presente, senza dimenticare che noi siamo solo custodi e amministratori».