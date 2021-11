Il Dalai Lama contro la Cina: «Sta schiacciando fedi e culture». Agli arresti un vescovo

Il Dalai Lama ha usato parole durissime e molto critiche nei confronti della Cina che sta schiacciando la varietà di culture e religioni sul territorio. Parlando a una conferenza stampa online ospitata dal Tokyo Foreign Correspondents Club, il leader spirituale dei buddisti tibetani ha ripetuto che i leader cinesi «non capiscono la varietà delle diverse culture» e che la propensione del partito comunista al governo va nella direzione di uno stretto controllo sociale che, alla lunga, «può essere dannosa».

APPROFONDIMENTI MESSAGGI Papa Francesco alla COP26: «Il tempo sta per... VATICANO Papa Francesco, nuovo schiaffo al Dalai Lama: snobbato al... IL TEMA Il Dalai Lama (che Francesco non vuole incontrare): «Il... IL CASO Papa Francesco per la prima volta ammette la persecuzione in... VATICANO I silenzi del Papa su Taiwan e Hong Kong per non guastare il... VIAGGIO IN THAILANDIA Il Papa: «Ora progetti comuni con i buddisti a difesa del...

L'86enne monaco in esilio dal 1959 ha spiegato che la Cina di Xi ha aumentato il rigido controllo su tutte le religioni e negli ultimi anni ha intensificato una campagna di assimilazione culturale per i tibetani, gli uiguri musulmani e altri gruppi minoritari. Anche se di è ritirato a Darhamsala nel 2011 resta di fatto un punto di riferimento nel mondo per conservare le tradizioni tibetane e difendere la sostanziale autonomia del Tibet e la protezione della sua cultura buddista. Un aspetto che a Pechino non è mai andato giù. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin ha detto che la porta al dialogo con il Dalai Lama "rimane aperta", ma Pechino non discuterà lo status del Tibet.

Nel frattempo l'agenzia Asianews ha riferito che il vescovo Shao Zhumin, vescovo di Wenzhou (Zhejiang), è tornato in libertà. Lo avevano sequestrato il 25 ottobre: ufficialmente lo avevano portato via per “turismo”. Non è la prima volta che le Forze dell’ordine arrestano il vescovo, facendolo sparire per mesi. Un altro vescovo perseguitato si chiama Lin Xili, primo vescovo di Wenzhou, anch'egli sottoposto al lavaggio del cervello per spingerlo ad aderire alla chiesa “ufficiale”, controllata dal Partito comunista cinese (Pcc).