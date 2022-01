Il cardinale Bassetti dopo 10 giorni torna negativo al tampone: «Vaccinatevi»

Città del Vaticanbo - Torna negativo al tampone il cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Lo ha comunicato in serata, invitando i credenti a vaccinarsi. Bassetti era risultato positivo al tampone prima di Natale e da allora si era ritirato in isolamento nel proprio appartamento nell’arcivescovado di Perugia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Preti No vax, pressing della Cei per il vaccino: tamponi... IL CASO Vaticano, in parrocchia per il vaccino niente obbligo:...

«La pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi, purtroppo, continua a salire. Si tratta senza dubbio di una grande prova per tutti. Rinnovo, dunque, l’invito ad aderire con senso di responsabilità alla campagna vaccinale, perché tutti insieme, uniti, possiamo costruire orizzonti di speranza. In questo momento, come ho già ricordato nel messaggio di fine anno, prego per quanti, oberati dalle difficoltà e dalle sofferenze, fanno fatica a guardare con fiducia al nuovo anno».