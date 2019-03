Papa Francesco a fianco della Corte dei Conti, sradicate corruzione e clientelismi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Papa Francesco elogia il lavoro della magistratura contabile per frenare la tentazione di politici e amministratori, «a gestire le risorse non in modo oculato, ma a fini clientelari e di mero consenso elettorale». In Vaticano il discorso che il pontefice ha preparato per i membri della Corte dei Conti ricevuti in udienza, è risuonato grave tra le sale affrescate del palazzo apostolico. Lotta alla corruzione, attenzione al bene comune, prevenzione di illegalità e abusi. Francesco è tornato a parlare anche di buona politica. «Occorre dare maggior spazio a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche, che permettano di superare pressioni e inerzie viziose». Non sempre però è facile, ha riconosciuto il Papa, specie se mancano «le grandi mete, i valori, una comprensione umanistica e ricca di significato, capaci di conferire ad ogni società un orientamento nobile e generoso».La corruzione è un male che è stato più volte evocato. «Questa è una delle piaghe più laceranti del tessuto sociale, perché lo danneggia pesantemente sia sul piano etico che su quello economico: con l’illusione di guadagni rapidi e facili, in realtà impoverisce tutti, togliendo fiducia, trasparenza e affidabilità all’intero sistema. La corruzione avvilisce la dignità dell’individuo e frantuma tutti gli ideali buoni e belli. La società nel suo insieme è chiamata a impegnarsi concretamente per contrastare il cancro della corruzione nelle sue varie forme». In questa ottica il lavoro della Corte dei Conti, nell’esercizio dei controlli sulla gestione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, «rappresenta un valido strumento per prevenire e colpire l’illegalità e gli abusi. Al tempo stesso, può indicare gli strumenti per superare inefficienze e storture».«Cari magistrati della Corte dei Conti Italiana – ha concluso il Papa - vi incoraggio a proseguire con serenità e serietà nel vostro ruolo, che è centrale nella definizione di importanti momenti di coordinamento della finanza pubblica. Possiate sempre essere animati dalla consapevolezza di rendere un servizio, volto a far crescere nella società la cultura della legalità».