Coronavirus, il Vaticano invita a lavarsi le mani e a segnalare casi sospetti di persone cinesi

Città del Vaticano - Il Coronavirus non fa troppa paura al Vaticano. Nemmeno se ogni giorno transitano per i musei vaticani e nella basilica di San Pietro decine di migliaia di turisti asiatici. Per ora, infatti, è stata fornita solo un'informativa ai dipendenti con il consiglio di lavarsi le mani spesso e segnalare casi sospetti.

«Attualmente possono considerarsi casi sospetti solo quelli in cui i sintomi sono presenti in una persona che proviene da una regione a rischio (Wuhan e altre aree della Cina come Pechino, Guandong e Shanghai) nei giorni precedenti all'insorgenza della sintomatologia» si legge nella direttiva diramata all'interno del piccolo stato pontificio. «Soltanto in presenza di un simile sospetto si consiglia di indossare mascherina e guanti. In caso di contatto diretto con la persona affetta da infezione è consigliabile eseguire una corretta igiene delle mani (lavaggi delle mani)».

L'emergenza sanitaria mondiale non ha portato a determinare blocchi di attivita, limitazioni o chiusure.



