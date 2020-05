Libertà religiosa, scadute tutte e 4 le commissioni: i parlamentari chiedono a Conte di rinnovarle

Le quattro commissioni che si occupano di libertà religiosa in Italia sono scadute da due anni e un gruppo di parlamentari ha chiesto al Governo di provvedere a rinnovarle per non restringere la collaborazione solo alle emergenze. Tra le confessioni che sono ancora fuori da ogni tipo di intesa c'è la seconda religione del Paese, l'Islam. A solevare il problema è stato Stefano Ceccanti del Pd.

Si tratta della Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, della Commissione consultiva per la libertà religiosa, della Commissione governativa per l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede e della Commissione governativa avente il compito di procedere alla revisione dell’importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota Irpef al fine di predisporre eventuali modifiche.

«Le recenti vicende relative alle limitazioni alla libertà di culto per il coronavirus hanno richiesto una collaborazione molto stretta con tutte le confessioni religiose. La collaborazione non può però essere episodica e relativa solo ad emergenze. E’ necessario che le istanze di collaborazione già previste nell’ordinamento siano tutte regolarmente funzionanti per il bene comune del Paese».

