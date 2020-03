Coronavirus, Conte in Vaticano da Papa Francesco

Emergenza coronavirus, Papa Francesco ha incontrato in Vaticano il premier Giuseppe Conte. Lo scorso 27 marzo, papa Francesco ha celebrato in una Piazza San Pietro deserta un momento di preghiera speciale in mondo visione in occasione della pandemia di coronavirus. Durante la celebrazione il Pontefice ha guidato l'adorazione del del Santissimo Sacramento, con il quale ha impartito la Benedizione Urbi et Orbi, con la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. Il Pontefice ha invitato tutti a partecipare spiritualmente, attraverso i mezzi di comunicazione, per ascoltare la Parola di Dio, elevare una supplica in questo tempo di prova e adorare il Santissimo Sacramento. Dall'inizio della pandemia il Vaticano ha predisposto la sospensione delle messe e delle celebrazioni pubbliche.



Ultimo aggiornamento: 12:28

