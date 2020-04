Coronavirus, Cei si scontra con il governo per il no alle messe nella fase 2, Conte: «Studieremo il caso»

Città del Vaticano - Le parole dei vescovi pesano sono macigni. Ieri sera la Cei dopo avere ascoltato il premier Conte che nella fase 2 dell'emergenza coronavirus ha annunciato che non si sarebbero potute celebrare le messe, nemmeno con le previste cautele ma solo i funerali con non più di 15 persone, ha diffuso un comunicato durissimo: «non possiamo accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto.

Coronavirus: fidanzati, sport, parenti, seconde case e bambini: cosa resta vietato (e cosa no) nella fase 2

Coronavirus, dal 4 maggio riaprono i parchi, dal 1° giugno ristoranti, bar e parrucchieri

Coronavirus nuovo decreto: dal 18 maggio riaprono negozi, musei e riparte il calcio. Parrucchieri, bar e ristoranti dal 1 giugno

Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale».

Dunque al momento niente aperture delle messe ai fedeli anche dopo il 4 maggio anche se riapriranno bar, negozi e altri esercizi. Sul diniego hanno pesato le "rigidità" all'interno del Comitato tecnico-scientifico nonostante ci siano stati alcuni ministri che si erano battuti per una maggiore flessibilità.

Immediata la reazione della Conferenza episcopale italiana, che in queste settimane aveva avviato un dialogo con le istituzioni per far fronte con responsabilità al progressivo ritorno alla normalità della vita ecclesiale, forti anche delle rassicurazioni della ministra Lamorgese proprio ad Avvenire («In considerazione di un quadro sanitario in parziale miglioramento, sono allo studio del governo nuove misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto»).

Vedendo la polemica che montava una nota supplettiva della presidenza del Consiglio affermava di aver preso atto della posizione della Cei aprendo spiragli: «nei prossimi giorni sarà elaborato un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza».

«Non posso tacere di fronte alla decisione incomprensibile di non concedere la possibilità di celebrare funzioni religiose», ha dichiarato la ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti. «Non ho mai condiviso questa decisione e non credo ci assolva riferirci alla rigidità del parere del Comitato tecnico scientifico. Sta alla politica tutelare il benessere integrale del Paese, e la libertà religiosa è tra le nostre libertà fondamentali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA