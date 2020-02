Coronavirus, il rito del mercoledì delle Ceneri all'Aventino senza alcuna variazione, e il giorno dopo il Papa sarà al Laterano

Città del Vaticano - Il coronavirus non modifica in alcun modo la processione del mercoledì delle ceneri. Il Papa - ha fatto sapere in una nota il Vicariato - guiderà la processione dalla chiesa di Sant’Anselmo fino a quella di Santa Sabina, dove presiederà la Messa con il rito di benedizione e imposizione delle Ceneri. Nel foglio non si fa alcuna menzione a possibili variazioni, come invece avviene in altre parti d'Italia dove l'imposizione delle ceneri non prevede nessun contatto fisico con il fedele.

Il prossimo 26 febbraio alle ore 16.30, nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino, inizierà la liturgia “stazionale” cui farà seguito la processione penitenziale verso la basilica di Santa Sabina. Alla processione prenderanno parte i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i monaci benedettini di Sant’Anselmo, i padri domenicani di Santa Sabina e alcuni fedeli. Al termine della processione, nella basilica di Santa Sabina, avrà luogo la celebrazione della Santa Messa con il rito di benedizione e di imposizione delle ceneri.

Il giorno successivo, giovedì 27 febbraio, il papa sarà nella basilica di San Giovanni in Laterano per la tradizionale liturgia penitenziale di inizio Quaresima riservata al clero della diocesi di Roma. Dopo una meditazione del cardinale vicario De Donatis i sacerdoti si confesseranno; anche il Francesco ascolterà alcune confessioni e concluderà la celebrazione rivolgendo la sua parola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA