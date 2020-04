Coronavirus, cardinale africano contagiato: è fuori pericolo

Città del Vaticano - Dopo il cardinale vicario, Angelo De Donati un secondo cardinale è stato colpito da coronavirus. Stavolta si tratta di un porporato africano, Philippe Ouedraogo, arcivescovo di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Nei giorni scorsi era stato ricoverato in una clinica e si sta riprendendo. Il 75enne porporato aspetta il secondo risultato degli esami e poi potrà dirsi definitivamente fuori pericolo. Per quindici giorni ora resterà in osservazione. Lo riferisce il sito della Santa Sede Vatican News.

Il cardinale ha chiesto ai fedeli pregare per tutti i malati e per coloro che li assistono. Oltre a lui anche due sacerdoti della diocesi sono risultati positivi.

