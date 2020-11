Benedizione per le coppie gay, parroco inaugura riti per famiglie lbgt in Germania

Città del Vaticano - Se in Italia le coppie omosessuali non riescono ancora ottenere una benedizione dal proprio parroco, possono sempre fare un viaggio fino a Paderborn, in Germania, dove un sacerdote si è fatto conoscere per l'apertura pastorale verso le famiglie gay. «Penso che negare le benedizioni alle persone in situazioni particolari non corrisponda a ciò che dicono la Bibbia e la teologia biblica» ha detto padre Siegfried Modenbach. «Se queste coppie hanno deciso consapevolmente di vivere una vita cristiana e quindi vogliono una cerimonia di benedizione, devono poterla avere». Il suo lavoro pastorale finora non è stato bloccato, nè ostacolato dal vescovo.

Il sacerdote che appartiene all'ordine religioso dei Pallottini, ha gestito per 11 anni il Forum cattolico di Dortmund, sostenendo una nuova visione dell'omosessualità nella Chiesa che include cerimonie per le coppie gay e lesbiche nelle funzioni religiose.

«Molti omosessuali, ma anche divorziati risposati, si sono sentiti non benvenuti nella chiesa», ha detto Modenbach alla agenzia cattolica Kna. «E' chiaro che la Chiesa ha un problema di accettazione se dice che le persone che si amano devono essere escluse dalla benedizione di Dio. Questo non può rimanere tale».

