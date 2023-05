Clima, multato il gesuita ambientalista che si incolla la mano all'asfalto e blocca il traffico

Città del Vaticano – E' il gesuita tedesco che si incolla le mani sull'asfalto per protestare contro il climate change bloccando il traffico. In Germania è ormai famosissimo per le sue idee radicali. Il suo motto è: agisci, inizia, resisti. La revolucion di padre Joerg Alt, 61 anni, si ispira alla Laudato Si, anche se al momento gli è costata una simbolica multa di 10 euro da parte del Tribunale di Monaco per avere bloccato una strada e ostruito il passaggio delle auto facendo un comizio assieme ad altri due ambientalisti e, per giunta, incollandosi una mano all'asfalto. Forse in futuro la protesta pacifica - alla quale non intende rinunciare - potrebbe costargli di più visto che lui non ha alcuna intenzione di fermarla.

«Da molto tempo mi tormenta la questione di come contrastare la crescente povertà, la disuguaglianza, la catastrofe climatica.

Dopotutto, le buone idee ci sono tutte: perché non agiamo? Perché i rappresentanti del capitalismo finanziario neo-liberale e i profeti della crescita continuano a comandare e il processo decisionale democratico è minato dall'alto (lobbisti e proprietari di ricchezze private, aziendali e criminali) e dal basso (populismo e nazionalismo crescenti)». Il suo volto simpatico è ben conosciuto agli ambientalisti e anche il giudice distrettuale, nel suo verdetto, ha riconosciuto che gli imputati stavano affrontando uno dei problemi più urgenti per il mondo ma che la legge è la legge. Da qui la multa.

Il gesuita sottolinea sempre che la criticità della situazione impone alla Chiesa di prendere posizioni nette: «qual è il compito della Chiesa, degli ordini religiosi e dell'insegnamento sociale cattolico?»

«Non è che mi limiti a bloccare le strade o a fare altre azioni radicali. Continuo anche a collaborare con lettere aperte o petizioni che hanno il potenziale di rendere visibile quanta volontà di cambiamento ci sia nella società se i politici creassero finalmente le giuste condizioni quadro per farlo. Ecco, ad esempio, la lettera aperta "Our Generation - Our Job", che in pochi giorni ha riunito più di 400 primi firmatari di spicco e ha attirato l'attenzione dei media»ha spiegato il religioso. Pertanto, i blocchi stradali, è certo che continueranno con maggiore evidenza. E naturalmente le cause giudiziarie, come quella del 3 e 16 maggio presso il Tribunale di Monaco proseguiranno. Ma l'impegno di padre Joerg Alt non verrà meno e continuerà a collaborare con FridaysForFuture, Last Generation o "BündnisWirTransformierenBayern".