Clima, Papa Francesco grida al mondo: «non rubiamo la speranza alle generazioni future, acceleriamo la transizione»

«È necessario accelerare il cambiamento di rotta». Dalla transizione energetica che dal fossile va alle fonti sostenibili, dalle modifiche degli stili di vita che devono essere attente agli acquisti, agli investimenti personali per evitare sprechi. Insomma, per farla breve occorre approcciare consapevolmente le grandi sfide legate alla vita e al rapporto tra l'uomo e il pianeta. Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano i promotori del Green and Blue Festival ricordando le linee guida espresse nella Laudato Si, la prima enciclica verde della Chiesa, promulgata nel 2015 alla vigilia degli accordi di Parigi e sulla scia della tradizione del magistero sociale avviato da Leone XIII con la Rerum Novarum.

Nel discorso che Bergoglio ha letto davanti a diversi ambientalisti si è concentrato sul bisogno di diffondere «la cultura della cura, che ponga al centro la dignità umana e il bene comune. E che possa alimentare «quell’alleanza tra essere umano e ambiente che dev’essere specchio dell’amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino». Aggiungendo poi un avvertimento: «Non rubiamo alle nuove generazioni la speranza in un futuro migliore».

Francesco mette l'accento sulla sfida culturale a tutti i livelli: «a cominciare dalle piccole scelte quotidiane alle politiche locali, a quelle internazionali.

Di nuovo, va richiamata l’importanza di una cooperazione responsabile ad ogni livello. Abbiamo bisogno del contributo di tutti».

Il tema dell'ambiente Bergoglio lo ha approfondito ulteriormente anche durante l'udienza successiva, concessa ai membri della Fondazione Centesimus Annus. «L’enciclica Laudato si’ ha messo in luce il danno dovuto al paradigma tecnocratico dominante e ha proposto la logica dell’ecologia integrale, dove tutto è connesso, tutto è in relazione e la questione ambientale è inscindibile dalla questione sociale. La cura dell’ambiente e l’attenzione ai poveri stanno o cadono insieme. In fondo, nessuno si salva da solo e la riscoperta della fraternità e dell’amicizia sociale è decisiva per non scadere in un individualismo che fa perdere la gioia di vivere».