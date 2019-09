Clima, Papa Francesco sprona a non mollare: «Possiamo ancora salvare il pianeta»

Città del Vaticano - Papa Francesco in occasione del Climat Action Summit in corso all'Onu sprona i ragazzi, gli ambientalisti, i governi, le organizzazioni internazionali: ce la possiamo ancora fare a salvare il pianeta. «A quattro anni da quell'accordo storico» sul clima, siglato a Parigi, il pontefice osserva come gli impegni assunti dagli Stati siano ancora molto 'fluidi' e lontani dal raggiungere gli obiettivi fissati. «Accanto a tante iniziative, non solo da parte dei governi ma dell’intera società civile, è necessario chiedersi se vi sia una reale volontà politica di destinare maggiori risorse umane, finanziarie e tecnologiche per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico e aiutare le popolazioni più povere e vulnerabili, che sono quelle che ne soffrono maggiormente».

«Anche se la situazione non è buona e il pianeta ne soffre, la finestra per un'opportunità è ancora aperta. Ancora. Ancora siamo in tempo. Non lasciamo che si chiuda. Apriamola con il nostro impegno a coltivare uno sviluppo umano integrale, per assicurare alle generazioni future una vita migliore».

