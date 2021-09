I Papaboys organizzano una messa al Festival del Cinema a Venezia per attori, registi e comparse

Venerdì 3 Settembre 2021, 19:18

La messa dedicata a tutti gli artisti e agli addetti ai lavori al Festival del Cinema di Venezia è stata organizzata dalla associazione che raggruppa i Papaboys. Spiritualità e cinema sono alla base di questa iniziativa sulla base delle parole che Francesco ha dedicato al cinema: «Sia un luogo di comunione, creativita', visione e scuola di umanesimo». Inoltre il 10 settembre alle ore 21, al Chiostro dell'Istituto di Studi Ecumenici "S. Bernardino" (Calle S. Francesco, 2786) si svolgerà la prima edizione di 'Premio Different', un momento di arte, cultura e solidarieta', promosso per valorizzare coloro che ogni giorno, «con il lavoro e con il cuore, fanno davvero la differenza». Durante la serata sara' proiettato in anteprima un 'reel' del film 'Oltre l'infinito.. Nuovi Orizzonti', un viaggio medioevale nell'eterna lotta tra il bene e il male, girato durante l'estate tra Massa Marittima, Follonica e Roma.