Sabato 15 Luglio 2023, 16:51

Il Vaticano alla fine ha digerito il rospo, passando sopra allo sgarbo che la Cina aveva fatto a Papa Francesco quando, alcuni mesi fa, Pechino aveva designato unilateralmente un vescovo per la città di Shanghai senza accordarsi minimamente con la Santa Sede, contravvenendo così allo storico accordo da poco rinnovato per le nomine episcopali e la normalizzazione della Chiesa cattolica.

Papa Francesco stamattina ha annunciato di avere riconosciuto vescovo di Shanghai, monsignor Giuseppe Shen Bin. Il prelato era già stato insediato dal partito comunista cinese lo scorso 3 aprile senza un’intesa consensuale. Un passaggio grave che ovviamente non era piaciuto a Santa Marta anche se poi, in questi mesi, è prevalsa la linea della realpolitik: per la Chiesa di Francesco l'orizzonte cinese resta uno dei grandi obiettivi da raggiungere nonostante le persistenti critiche interne tra i cardinali, alcuni dei quali piuttosto scettici sulla effettiva utilità di un accordo con il governo del Presidente Xi. Il rischio più evidente, secondo il cardinale emerito di Hong Kong, Zen Ze Kiun, è la sinizzazione della Chiesa di Cristo.

Papa Francesco in Kazakhstan lancia messaggi a Xi (anche lui presente a Nursultan): «Sono pronto ad andare in Cina»

Il grande artefice di questo accordo bilaterale è il cardinale Pietro Parolin segretario di Stato vaticano che ieri, in una intervista ai media vaticani ha ricordato che nessuno si aspettava uno sgambetto simile a quello avvenuto a Shangai. «La Santa Sede ha dovuto esprimere sorpresa e rammarico per la notizia dell’installazione di monsignor Giovanni Peng Weizhao, vescovo di Yujiang, come ausiliare di Jiangxi, non riconosciuta dalla Santa Sede e senza che quest’ultima sia stata né consultata né informata. Per quanto riguarda invece Shanghai la Santa Sede è stata informata del provvedimento adottato dalle Autorità cinesi di trasferire monsignor Giuseppe Shen Bin, vescovo di Haimen, ma, ancora una volta, non è stata coinvolta».

Papa Francesco riceve i buddisti di Taiwan, ma per il Dalai Lama non c'è spazio in Vaticano

Un modo di agire, ha spiegato il cardinale, che «pare non tenere conto dello spirito del dialogo e della collaborazione instauratisi tra la Parte vaticana e la Parte cinese negli anni e che ha trovato un punto di riferimento nell’Accordo». Tuttavia la partita cinese è troppo importante per fermarsi davanti a ostacoli simili. «L’intenzione del Santo Padre è fondamentalmente pastorale e permetterà a monsignor Shen Bin di operare con maggior serenità per promuovere l’evangelizzazione e favorire la comunione ecclesiale».

Cina, schiaffo al Vaticano: il nuovo vescovo di Shanghai nominato dal partito senza l'ok di Papa Francesco

Nato a Qidong, nella provincia di Jangsu il 3 febbraio 1970, il nuovo vescovo di Shanghai, Shen Bin, è stato ordinato sacerdote nel novembre 1996. Nel 2010 è stato nominato alla sede di Haimen, con il consenso delle due Parti, e il 21 successivo è stato consacrato vescovo. Dal 2022, monsignor Shen Bin è anche presidente dell’organismo denominato Collegio dei vescovi cattolici cinesi. Prima della sua nomina, la diocesi di Shanghai era senza pastore dal 27 aprile 2013, quando morì Aloysius Jin Luxian – riconosciuto dalla Santa Sede nel 2005 – che l’aveva guidata dal 1988.

Messaggi a distanza tra il Papa e la Cina, sul dossier cinese pesa il caso del cardinale Zen