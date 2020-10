Dal cardinale Parolin auguri a Trump di guarigione ma gli ripete che con la Cina il Vaticano andrà avanti

Città del Vaticano – Prima manda gli auguri a Trump di pronta guarigione dal Covid, poi il cardinale Pietro Parolin, a proposito delle divergenze sorte con la Casa Bianca sull'accordo provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese per la nomina dei vescovi, ha ripetuto che si tratta di una intesa di carattere religioso e non politico. Come a ripetere agli Usa che quella di Mike Pompeo è stata una ingerenza in un campo non proprio. «Sono sorti alcuni malintesi. Molti di questi nascono dall'attribuzione all'Accordo di obiettivi che tale Accordo non ha» detto il Segretario di Stato Vaticano al Centro Missionario Pime di Milano durante un convegno intitolato: 'Il dialogo tra Santa Sede e Cina nel Pontificato di Papa Francesco'.

Parolin ha spiegato che l'accordo provvisorio che la Santa Sede firmato con la Repubblica popolare cinese due anni fa e che ora verrà rinnovato «e' solo un punto di partenza e affinche' il dialogo possa dare frutti piu' consistenti e' necessario continuarlo».

L'accordo del 22 settembre 2018 concerne esclusivamente la nomina dei vescovi, ha precisato Parolin che si e' detto «consapevole dell'esistenza di molti altri problemi riguardanti la vita della Chiesa cattolica in Cina» e del fatto che «il cammino per una piena normalizzazione sara' ancora lungo». Tuttavia, ha aggiunto, la questione della nomina dei vescovi riveste una particolare importanza, essendo «il problema che piu' ha fatto soffrire la Chiesa cattolica in Cina negli ultimi sessant'anni».

«Vorrei dire che noi siamo fiduciosi che questo accordo possa portare sempre piu' ad una normalizzazione della vita della Chiesa in Cina e possa aiutare i cattolici cinesi ad essere pienamente cinesi e pienamente cattolici. In comunione con Roma e con il Papa».

«In gergo diplomatico si dice cauto ottimismo», ha precisato il segretario di Stato. «La situazione e' oggettivamente difficile per le ragioni che sono state ricordate, si sono susseguite nel corso di questi anni. Noi pensiamo che l'accordo abbia segnato un passo in avanti, pur nella consapevolezza di queste difficolta' che c'erano, che continuano e che probabilmente continueranno ancora. Pero' pensiamo che l'accordo abbia segnato un progresso nelle relazioni come frutto di questo dialogo», ha concluso.

