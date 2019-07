I Neocatecumenali si preparano a penetrare la Cina, a Macao creata dal Vaticano una base per evangelizzare l'intera regione

Città del Vaticano – I neocatecumenali si preparano ad evangelizzare in massa la Cina, facendo base a Macao, la Las Vegas d'Oriente. Il cardinale Fernando Filoni, prefetto del dicastero di Propaganda Fide e molto vicino al movimento fondato da Kiko Arguello, ha istituito un maxi seminario a Macao, si tratta del «Collegio Redemptoris Mater per l'evangelizzazione in Asia». Praticamente un avamposto per l’evangelizzazione di quella che la Santa Sede considera la parte del pianeta più promettente per il futuro della Chiesa.

Mentre in Europa le vocazioni sono ormai vicine al punto di non ritorno (in relazione al numero dei decessi dei sacerdoti), in Asia si respira aria di speranza. E si fanno progetti. Filoni ne è convinto e all’agenzia Fides (che dipende dal suo dicastero) ha annunciato che si tratta di una iniziativa «frutto della creatività apostolica che guarda all'evangelizzazione in quel continente ed esprime una volontà di decentramento della Congregazione di Propaganda Fide».

Filoni ha ricordato che nella storia della missione della Chiesa «tante sono state le forme e le modalità prescelte per l'annuncio del Vangelo in Asia: lo storico impegno dei grandi ordini religiosi come Gesuiti, Domenicani e Francescani; l'attività di tanti specifici istituti missionari; l'invio dei sacerdoti 'fidei donum' o la collaborazione missionaria interdiocesana; le forme di cooperazione missionaria tra le Chiese di alcune nazioni o tra metropolie. Ora lo Spirito Santo suggerisce una forma nuova, che sperimenteremo».

«La Congregazione di 'Propaganda Fide, anche su sollecitazione del Cammino Neocatecumenale, ha voluto riflettere su come fare proprio questo appello all'evangelizzazione in Asia», aggiunge. Come si evince dallo Statuto, il Collegio dipende direttamente dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, manterrà i contatti con il Vescovo locale e potrà avere sezioni distaccate in altri luoghi o paesi.

Il Seminario godrà di personalità giuridica canonica e dovrà ottenere personalità giuridica secondo le leggi del Paese in cui è istituito. Macao è una delle regioni amministrative speciali della Cina insieme a Hong Kong. Per i grandi casinò e centri commerciali sulla Striscia di Cotai, che unisce le isole di Taipa e Coloane, viene chiamata la "Las Vegas d'Oriente".

Il Collegio ha lo scopo di preparare futuri sacerdoti per l'evangelizzazione in Asia, accompagnandoli ed educandoli «alla vita di preghiera e alle virtù teologali e cardinali, con un serio impegno negli studi filosofici e teologici e ad una azione di evangelizzazione itinerante». I presbiteri formati nell'istituto «potranno essere inviati, a giudizio del prefetto di Propaganda Fide, nelle diocesi richiedenti», in diversi territori e nazioni asiatiche, a seconda delle necessità pastorali di quanti li richiedono.



