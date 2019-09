Cei, 20 euro in più di stipendio per i sacerdoti. Non saliva dal 2009

La loro remunerazione era ferma dal 2009. Oggi, la Conferenza Episcopale Italiana, ha deciso di aumentare lo stipendio dei sacerdoti del 12,61%: riceveranno 20 euro in più ogni mese. È uno dei passaggi che si legge nel comunicato finale relativo alla sessione autunnale della Cei, l'assemblea permanente dei vescovi della Chiesa Cattolica. «Il Consiglio Permanente», si legge nella nota, «ha determinato un aumento del valore monetario del punto che permette di calcolare la misura della remunerazione spettante ai sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero».

Il valore era fermo ormai da 10 anni, quando il clero volle lanciare un messaggio di solidarietà e partecipazione condivisa alla stretta economica che iniziava a farsi sempre più opprimente per gran parte della popolazione italiana, essendo ormai l'Italia entrata ufficialmente in crisi economica. Le somme che erano state in tal modo risparmiate furono destinate agli interventi caritativi.

