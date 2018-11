Il cardinale Parolin: «Sempre meno cattolici sulla scena politica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Stavolta a lamentarsi perché i cattolici stanno progressivamente scomparendo dalla scena pubblica è il cardinale Pietro Parolin, il segretario di Stato vaticano che non nasconde apprensione per l’assenza di una presenza di orientamento cristiano nel dibattito politico e istituzionale. «Questo ci preoccupa molto - ha detto - Il mondo è molto cambiato e un ritorno al passato non lo vedo possibile, ma penso che i cattolici abbiano un contributo importante da portare nella società , in vari campi, anche in politica. Il fatto che la loro voce si sia fatta flebile, quasi inudibile, questo ci preoccupa».Il cardinale Parolin ha parlato di questo tema - che da tempo è al centro di importanti riflessione - alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, a Bologna, dove ha speso parole importanti di fronte ad una sostanziale irrilevanza. «I cattolici - ha aggiunto - dovrebbero unirsi e far sentire la loro voce su temi fondamentali. Forse ci vorrebbero nuove forme di presenza da trovare anche con un po’ di creatività». Aggiungendo di non sapere quale può essere la maniera «ma sento l’esigenza che i cattolici abbiano presenza più incisiva perché è un beneficio che va all’intera società».