Il vecchio cardinale Zen incoronato simbolo della resistenza contro Pechino, la sua foto al processo Lai fa il giro del mondo

C'è una immagine dal fortissimo impatto emotivo che in queste ore sta diventando il simbolo della Chiesa che resiste al gigante cinese, allo strapotere di Pechino, nonostante la chiara linea diplomatica impressa da Papa Francesco che ha siglato con Xi un accordo per arrivare a normalizzare le comunità cattoliche cinesi, sia quelle da sempre controllate dal partito che quelle “clandestine” e perseguitate. La fotografia che sta girando sul web mostra il vecchio cardinale di Hong Kong, Zen ze Kiung, 91 anni, capelli bianchi, sguardo fiero dietro gli immancabili occhialetti. Con una mano tiene cartelletta nera, con l'altra si regge al bastone, camminando con la schiena dritta, mentre passa davanti a due militari per fare ingresso nel tribunale di Hong Kong ed assistere al processo farsa, definito da molti politici europei tra cui Cameron una persecuzione politica, di Jimmy Lai, noto editore a Hong Kong con il doppio passaporto britannico e cinese, accusato di collusione con le forze straniere e cospirazione di pubblicazione di materiale sedizioso. La colpa di Lai è aver difeso la protesta degli ombrelli.

Il vecchio Leone Cinese cardinale Zen scompiglia il super Sinodo: mio dovere dire che è un cavallo di Troia per indebolire la Chiesa

Al contrario della Santa Sede che in questi anni non ha mai pubblicamente osato parlare dell'involuzione democratica nell'ex protettorato britannico, il cardinale Zen ha invece fatto da colonna portante sostenendo le voci libere al punto da puntare l'indice persino in Vaticano.

A suo dire l'accordo diplomatico firmato con le autorità cinesi per la normalizzazione dei cattolici significava svendere di fatto la Chiesa alla Cina.

Papa Francesco scrive a Xi: auguro il bene alla Cina ma Pechino nega ai vescovi di viaggiare in Mongolia

L'editore Lai pubblicava il tabloid in lingua cinese più diffuso fino alla chiusura forzata nel 2021 in totale sprezzo della libertà di stampa. Zen ha informato il Vaticano dei rischi per la democrazia a Kong Kong denunciando apertamente la repressione che nel frattempo si sviluppava ai danni di studenti, professori, intellettuali, giornalisti, imprenditori, religiosi. Il cardinale stesso è finito nei guai e ha dovuto subire un processo e trascorrere un certo periodo di tempo ai domiciliari con l'accusa di aver sostenuto i rivoltosi attraverso una sua fondazione caritatevole. La stretta poliziesca imposta da Pechino dopo le manifestazioni del 2019, stanno modificando rapidamente il tessuto economico e sociale di Hong Kong. Diverse multinazionali stanno spostando il loro quartier generale a Singapore.

Papa Francesco riconosce il vescovo di Shanghai e digerisce lo sgarbo di Pechino, la Cina è troppo importante

Zen oltre ad aver protestato con il Papa per il silenzio nei confronti della stretta anti democratica cinese, lo ha contestato anche per le sue prese di posizioni dottrinali piuttosto confuse e progressiste, intravedendo il rischio di una deriva relativista nella Chiesa. Prima dell'ultimo sinodo, due mesi fa, assieme ad altri quattro cardinali, ha firmato una lettera in cui veniva chiesto a Bergoglio di mantenere ferma la linea dottrinale tradizionale. Ciò che i cinque cardinali temevano era l'apertura alle coppie gay, quella benedizione non liturgica che è stata autorizzata proprio ieri.