Morto il cardinale Pell, condannato e poi prosciolto per abusi su minori: era prefetto emerito della Segreteria per l’Economia. Aveva 81 anni

È morto oggi a Roma, a 81 anni, il cardinale George Pell, prefetto emerito della Segreteria per l’Economia e Arcivescovo emerito di Sydney. Lo riferiscono media australiani citando fonti vaticane. Nel 2017 fu rinviato a giudizio per abusi su minori e condannato a 6 anni di carcere. Ma nel 2020 fu prosciolto da ogni accusa e rilasciato.

Il cardinale Pell: la Chiesa deve adottare trasparenza e competenza nell'amministrare denaro

Chi era il cardinale Pell

Era nato a Ballarat l'8 giugno 1941. Ordinato sacerdote nel 1966, dal 1971 lavora in alcune parrocchie della sua diocesi natale. Dal 1985 al 1987 è rettore del seminario Corpus Christi. Il 30 marzo 1987 Giovanni Paolo II lo elegge vescovo titolare di Scala ed ausiliare di Melbourne e nel 1996 viene promosso Arcivescovo metropolita di Melbourne. Nel 2001 diventa Arcivescovo metropolita di Sydney e due anni dopo viene creato Cardinale. Ha preso parte ai conclavi del 2005 e del 2013. Il 13 aprile 2013 Papa Francesco lo nomina membro del Consiglio dei cardinali per la riforma della Curia Romana e il 24 febbraio successiva diventa Prefetto della Segreteria per l'Economia.

LA VICENDA GIUDIZIARIA

Il 29 giugno 2017 viene rinviato a giudizio per abusi su minori e torna in Australia per farsi processare. Il porporato in primo grado viene condannato a 6 anni di reclusione e rinchiuso in carcere. Ma il 7 aprile 2020 viene prosciolto da ogni accusa e contestualmente rilasciato. Fa ritorno in Vaticano - dopo oltre un anno di carcere - all'inizio dell'autunno 2020. Solo pochi giorni fa aveva concelebrato alle esequie del Papa emerito Benedetto XVI.