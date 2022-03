Suonano le campane (contro la guerra) in Europa alle 12 ma sui social è un caos di messaggi sbagliati

Città del Vaticano – Caos campane. Il messaggio è rimbalzato velocissimo da un cellulare all'altro, in una sorta di catena per informare che alle 20 di stasera le campane delle chiese di Roma avrebbero suonato all'unisono, e poi invitava anche a spegnere le luci di casa «per dimostrare a Putin che preferiamo stare al buio piuttosto di comprare il suo petrolio o gas». Veniva anche aggiunto che in Europa allo stesso momento si sarebbe fatta la stessa cosa, solo a orari diversi per via del fuso: a Londra alle 19, a Kiev alle 21 e a Mosca alle 22.

Peccato che alla diocesi di Roma nessuno ne sapesse nulla e così dal Vicariato hanno fatto filtrare che non era mai stata diffusa nessuna disposizione del genere, nessun invito a suonare a distesa le campane delle chiese.

Sono anche caduti dalle nuvole su chi potesse essere all'origine di un messaggio simile, e persino i parroci della capitale erano un po' sconcertati, indecisi sul da farsi (suonare o non suonare le campane) almeno quelli che avevano ricevuto il messaggio via whatsupp da un parente, un amico o un parrocchiano.

In compenso però ieri le campane hanno suonato tutte assieme nella diocesi di Bolzano: il vescovo Ivo Muser ha fatto diffondere un ordine e forse il messaggio che oggi è rimbalzato sui cellulari potrebbe essere stato copiato almeno in parte da quello. Chissà. Intanto oggi, invece, le campane hanno suonato a mezzogiorno a Firenze, a Notre Dame a Berlino e a Madrid.

«Quando le Nazioni bruciano, suonano le campane». È lo slogan dell'iniziativa, promossa dall'Associazione delle Cattedrali e Fabbricerie d'Europa, a cui hanno aderito anche l'Opera e i Francescani di Santa Croce a Firenze. «Noi, comunità dei responsabili della conservazione degli edifici delle grandi cattedrali e fabbriceria d'Europa, dalla Norvegia a Malta e dalla Spagna all'Ucraina, non vogliamo tacere sulla guerra in Ucraina. L'Europa sta bruciando: desideriamo suonare per 7 minuti giovedì 3 marzo 2022 alle 12, un minuto per ogni giorno dall'inizio di questa guerra senza senso»

Le campane di Notre-Dame-de Paris, la celebre cattedrale parigina parzialmente distrutta dall'incendio del 15 aprile 2019, hanno suonato a mezzogiorno a una settimana dall'invasione dell'Ucraina . "In comunione con altre cattedrali, la 'campana Emmanuel' suonera' questo giovedi' 3 marzo a mezzogiorno per invocare la pace in Europa", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter di Notre-Dame-de-Paris, tra gli edifici simbolo della Francia e dell'Europa situato sull'Ile-de-la-Cite', l'isola sulla Senna nel cuore di Parigi