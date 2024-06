Il Vaticano continua l'indagine sui buchi neri nell'universo, nuova conferenza all'Osservatorio Astronomico di Castel Gandolfo

Il Vaticano continua a indagare sui buchi neri dedicando a questo tema un secondo convegno internazionale dopo quello del 2017 dedicato alle rilevazioni delle onde gravitazionali che hanno aperto una nuova finestra per la comprensione dell'universo. Il 16 giugno all'osservatorio astronomico diretto dai gesuiti a Castel Gandolfo, si aprirà un summit internazionale aperto ad accademici, fisici, astronomi. Nel primo workshop dedicato all'eredità di monsignor George Lemaître, uno dei padri della teoria del Big Bang, a cinquant'anni dalla sua morte, si sono analizzate le onde gravitazionali e il rapporto Spazio-Tempo, mettendo a confronto anche la fisica quantistica con la teoria della Relatività Generale. Padre Gabriele Gionti, cosmologo, aveva spiegato che l'approccio che aveva portato l'Osservatorio Astronomico ad organizzare un evento del genere era una onesta ricerca della verità, senza alcuna preclusione ideologica, evitando «le contorsioni tra il concetto di inizio dell'universo che è tutto scientifico e il concetto di origine dell'Universo che ha invece forti implicazioni teologiche».

Lemaître fu direttore dell'Accademia Pontificia dal 1960 al 1966, anno della sua morte.

Lo studioso fu il primo a spiegare nel 1927 il moto di recessione delle galassie come un effetto dell'espansione dell'Universo, e non come un moto peculiare degli oggetti osservati. Egli ottenne questo risultato risolvendo le complesse equazioni della allora giovanissima teoria della Relatività Generale di Einstein, che prevede la possibilità che la geometria stessa della distribuzione delle masse nell'Universo si comporti come vera e propria sorgente di energia, capace di curvare la geometria dello Spazio-Tempo.

Tra le figure eminenti è stata anche menzionata l'eredità di Stephen Hawking che nel 1970 avanzò la teoria per cui il contenuto energetico di un buco nero potesse occasionalmente produrre una coppia di particelle subatomiche, una delle quali potesse sfuggire. Il che significa che un buco nero può evaporare, anche se ciò richiederebbe un tempo infinitamente lungo. Secondo questa visione esploderebbe, producendo una grande quantità di raggi gamma. Le teorie di Hawking hanno suscitato molta attenzione e continuano ad essere fonte di elaborazione e studi.

