Papa Francesco e Bono Vox insieme all'Urbaniana: scambio sul potere delle donne e il cambiamento climatico

Bono Vox incontra il Papa alla Pontificia Università Urbaniana. Il leader degli U2 ha potuto discutere con il Santo Padre, toccando temi importanti: «L'educazione delle ragazze è un superpotere per combattere l'estrema povertà e vorrei chiedere a Sua Santità - ha detto il leader degli U2 - sei lei pensa che le donne e le ragazze abbiano lo stesso ruolo potente per cambiare il mondo e il cambiamento climatico».

Cosa si sono detti

Il Papa ha risposto di sì: «parliamo della madre-terra, non del padre-terra», ha detto con un sorriso ricevendo un lungo applauso. I giovani hanno accolto il Papa con uno spettacolo di canti e recite ispirati alla tutela dell'ambiente. «Serve poesia e coraggio» per la cura della casa comune, bisogna «difendere l'armonia della creazione e le donne sanno di armonia più di quanto sappiamo noi uomini», ha detto il Papa. Bergoglio ha visitato la Pontificia Università Urbaniana per lanciare il movimento internazionale di Scholas Occurrentes. Bergoglio è arrivato in sedia a rotelle per il dolore al ginocchio per il quale i medici gli hanno consigliato di non camminare.

