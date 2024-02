Valerie Biden assicura, «mio fratello porterà a termine il lavoro, la democrazia è in gioco»

Le accuse di senescenza e smemoratezza non lo faranno indietreggiare. La sorella di Joe Biden, Valerie, ne è sicura e affida il suo messaggio al settimanale Famiglia Cristiana: «È responsabilità del presidente prendere decisioni difficili. Prega per mantenere forza, saggezza e coraggio. Svolge il duro lavoro di studio, di lettura, fa domande difficili ai suoi consiglieri, cerca consigli saggi e invita e discutere punti di vista diversi. Sa che è importante circondarsi di persone brillanti e capaci che condividono gli stessi valori, di integrità e del bene comune. Poi, con la grazia di Dio e armato di fatti reali, prende la migliore decisione che può».

Valerie si sofferma anche sul ruolo di chi amministra una tale responsabilità: «Il potere porta responsabilità e viene con il lavoro.

Ecco perché è imperativo scegliere un leader con carattere, temperamento giusto, empatia, intelligenza e integrità per tenere le redini del potere». Ed è esattamente quello che è suo fratello, aggiunge. «Certo, giustizia, uguaglianza e pace non vengono facilmente.

La battaglia che si prospetta nel 2024 non è facile: «La politica americana non è una favola». Valerie si affida a un paragone dello storico John Meacham che si tratta di una lotta tra angeli e demoni. «E quando gli angeli vincono, a volte è solo per un margine minimo. Ogni problema che finisce sulla scrivania di un presidente, ogni decisione è una decisione critica con conseguenze incerte che devono essere affrontate in tempo reale». Ora, prosegue Valerie Biden, che ha sempre gestito le sue campagne elettorali fin dalla corsa al seggio del Senato, l’obiettivo è rimanere alla Casa Bianca: «Nel 2020 il suo programma era: ripristinare l’anima dell’America, proteggere la classe media e unire il Paese. Nel 2024, la piattaforma è “Portare a termine il lavoro. La nostra democrazia è in gioco».

