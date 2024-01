Vaticano, il cardinale Gambetti benedice in piazza cani, gatti, capre e cavalli per la festa di Sant'Antonio

In piazza San Pietro domani mattina è prevista la benedizione per cani, gatti ma anche mucche, pecore, asini, capre cavalli, conigli, galli e galline. Una benedizione collettiva per diverse bestiole piccole e grandi in occasione della festa di Sant'Antonio Abate patrono degli animali. A portare questa mini fattoria in Vaticano sono gli allevatori su iniziativa dell'Associazione italiana Allevatori (Aia) e la Coldiretti. Naturalmente saranno presenti anche tante persone in compagnia dei loro animali domestici. A benedire sarà il cardinale Mauro Gambetti, l'arciprete di San Pietro.

Non mancheranno tante bestie che popolano le campagne italiane, dalla mucca Frisona alla Chianina fino alla Marchigiana, dalla Pecora Sarda alla Sopravvissana, dalla capra Girgentana alla Monticellana, dal Cavallo Agricolo Italiano al Tolfetano fino all'asino dell'Amiata.

Sarà quindi divulgato lo studio «Sos Fattoria Italia» con gli ultimi dati sul patrimonio composto da imprese e animali che hanno fatto la storia del Paese dal punto di vista economico e sociale, caratterizzando i ricchi territori della pianura e le aree di montagna più marginali e svantaggiate.

Focus anche sulla presenza degli animali da compagnia nelle case deli italiani.

Alle ore 11 è prevista la funzione liturgica all'interno della Basilica Vaticana, presso l'Altare della Cattedra e al termine della messa ili cardinale impartirà la benedizione alle famiglie e agli animali radunati in piazza Pio XI.