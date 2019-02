Migrante curdo scrive romanzo su whatsup, vince un premio ma non può ritirarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sidney - La notizia arriva da Sidney e ha come protagonista un giovane immigrato talentuoso che ha scritto un romanzo su whatsup in lingua farsi, successivamente tradotto in inglese vincendo un premio letterario in Australia. Peccato che il premio per «No Friends, but Mountains», Niente amici, se non le montagne, non potrà essere ritirato da Behrouz Bochani, 35 anni, iraniano appartenente all' etnia curda, poichè è rinchiuso da sei anni in un centro per migranti clandestini sull’isola di Manus, in pieno oceano Pacifico. Il sogno di Behrouz, come quello di tanti altri migranti, era di raggiungere le coste dell'Australia, a circa mille chilometri. Le politiche australiane in materia di asilo, più volte condannate dalle Nazioni Unite, hanno costretto il giovane sull'isola, praticamente intrappolato. Behrouz ha scelto di affidare la sua esperienza alla scrittura e, attraverso WhatsApp, ha mandato poesie e pensieri al suo traduttore dal farsi all’inglese. Quest’ultimo ha messo tutto insieme in un libro che ha ricevuto il Victorian Prize for Literature. È il primo romanzo scritto su WhatsApp.