Papa Francesco, amarcord ad Asti per ritrovare le radici della sua famiglia, incontro privato con decine di cugini e parenti

Città del Vaticano - Asti in questi giorni è stata tirata a lucido, ci sono i manifesti per le strade e in giro non si parla d'altro. Papa Francesco sabato farà un viaggio lampo nella terra dei suoi avi per salutare tutti i suoi bis-bis cugini, figli dei fratelli dei nonni e dei genitori di Jorge Mario Bergoglio. L'occasione per organizzare questa visita familiare è il compleanno della cugina di primo grado Carla Rabezzana arrivata al traguardo dei 90 anni. Quando il pontefice l'ha chiamata chiedendole di mantenere il segreto della trasferta privata che aveva in animo di fare, ancora un po' non le prende un colpo. Una emozione enorme, una felicità incontenibile. La cugina che vive in un appartamento al primo piano di una palazzina di Portacomaro, un paese dell'astigiano, tra colline e tanto verde, non riusciva a credere alle sue orecchie. L'amministrazione comunale è pronta a conferire al pontefice la cittadinanza onoraria. Il sindaco Rasero ha parlato di un ritorno a casa, segno del fortissimo legame con il Piemonte.

L'associazione dei Liguri nel mondo regala al Papa i documenti della sua famiglia materna

Dopo l'incontro blindatissimo e a porte chiuse previsto con tutta la famiglia Vassallo- Sivori-Bergoglio, la domenica il Papa celebrerà una messa nella cattedrale di Asti per abbracciare anche la comunità diocesana dalla quale partirono i suoi genitori per emigrare in Argentina, agli inizi del secolo scorso. E' anche previsto un giro con la papamobile per la città, in tutto un paio di chilometri tra la folla con un percorso tutto transennato.

Le tracce della famiglia Bergoglio, e notizie sulla amata nonna del pontefice, Rosa Vassallo, nata a Piana Crixia, nell’entroterra ligure, il 27 febbraio 1884, sposata a Torino nel 1907 con Giovanni Bergoglio (Asti, 1884 – Buenos Aires, 1964), sono annotate meticolosamente su carte ingiallite dal tempo nei documenti parrocchiali. Rosa negli anni Venti fu dirigente dell’Unione donne cattoliche di Asti, mentre il figlio Mario faceva parte della Federazione giovanile diocesana. Papa Francesco ha parlato decine di volte del ruolo che ebbe sua nonna per la sua formazione umana e spirituale. Era un punto di riferimento, una personalità molto forte e influente. Fu lei ad insegnare le prime preghiere al piccolo Mario e persino alcune ricette di piatti che l'allora arcivescovo di Buenos Aires si cucinava da solo quando viveva in un piccolo appartamento a fianco dell'arcivescovado. La famiglia Bergoglio emigrerà in Argentina nel 1928.

Papa Francesco chiede perdono ai valdesi: dalla Chiesa atti inumani

Le radici astigiane della famiglia risalgono al trisavolo del Papa Giuseppe Bergoglio, nato a Schierano nel 1816 e sposatosi con Maria Giacchino di Cocconato del 1819. Loro figlio Francesco nasce a Montechiaro nel 1857 e sposa Maria Teresa Bugnano di San Martino al Tanaro, ora San Martino Alfieri, nata nel 1862. Dalla loro unione nascerà Giovanni nel 1884, il nonno del Papa. La famiglia Bergoglio abitava in una cascina al Bricco Marmorito della Valleversa nel comune di Asti, ai confini con Portacomaro. Erano dei contadini. Il giovane Giovanni, detto Albino, si sposò con Rosa Vassallo di Piana Crixia e nel 1908 nasce Mario, il futuro padre del Papa. La famiglia aprì un negozio di alimentari poi, a causa della grande crisi economica, nel 1929 partono per l’Argentina: accettano l’invito del fratello di Giovanni di lavorare nella fabbrica di pavimentazione impiantata dai Bergoglio a Panará. Si imbarcano sul piroscafo Giulio Cesare dal porto di Genova destinazione Buenos Aires e scampano per caso a un naufragio: un’altra nave, di cui avevano già preso il biglietto, affondò.

In Argentina Mario Bergoglio conobbe Regina Maria Sivori, anche lei emigrata italiana dalla Liguria. Vivevano a Boca il quartiere "genovese" di Buenos Aires. Lui lavorava per le ferrovie argentine. Il 17 dicembre 1936 nacque Jorge Mario e poi Marta Regina nata nel 1940, Alberto Horacio, 1942, Maria Elena. Tutti iscritti all’anagrafe di Asti, registro Aire degli italiani residenti all’estero.