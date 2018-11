La laguna di Venezia, San Marco e Rialto 'dipinti' di rosso per ricordare Asia Bibi e tutti i cristiani perseguitati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Per ricordare Asia Bibi e tutti quei cristiani senza volto che ogni giorno vengono perseguitati a motivo della loro fede la città di Venezia si tingerà di rosso. Proprio come è stato fatto anche con il Colosseo. Stavolta verranno illuminati da fasci di luce rossa, colore simbolo del martirio, il Ponte di Rialto, la basilica della Salute, Ca' Rezzonico, Ca' Pesaro, Ca' Loredan, la Torre Civica di Mestre, la basilica di San Marco. «Serve a presentare una realtà che non sempre viene illuminata» ha spiegato il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia illustrando l’evento che Aiuto alla Chiesa che Soffre ha organizzato con il patrocinio del Comune di Venezia il 20 novembre. «Quest’anno nel tradizionale pellegrinaggio diocesano dei giovani alla Basilica della Madonna della Salute vorrei che i giovani si confrontassero con la realtà della Chiesa perseguitata», ha continuato il Patriarca.