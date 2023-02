Vaticano, l'archivio digitale degli ebrei aiutati durante il fascismo e il nazismo è ora consultabile da tutti

Sono catalogati migliaia e migliaia di nomi e cognomi italiani, tedeschi, sloveni, ungheresi, portoghesi, spagnoli. Storie sempre simili, disperate e senza sbocco. Uomini, donne, bambini, anziani. Tutti braccati dalle persecuzioni naziste e dalle leggi anti-ebraiche. C'è chi in queste lettere ingiallite chiede al Vaticano di poter emigrare in Brasile, chi implora l'interessamento per una raccomandazione al Ministero dell'Interno per ottenere il patentino di arianità, chi ha bisogno di nuovi documenti, chi è in fuga e ha bisogno di nascondersi, chi vuole informazioni su congiunti scomparsi nel nulla. In Segreteria di Stato arrivavano ogni giorno montagne di fascicoli di corrispondenza da ogni luogo d'Europa e un funzionario catalogava, raccoglieva, annotava i passaggi di ogni pratica. Spesso andavano a buon fine, venivano forniti documenti o venivano individuati strumenti utili per fare espatriare intere famiglie di ebrei o di politici perseguitati. Quell'archivio aperto da Papa Francesco è ora consultabile da chiunque, dal proprio computer, basta un click per fare rivivere volti di persone ormai scomparse, toccare con mano la mostruosità di un sistema che aveva dimenticato l'umanità mentre vi era chi in modo silenzioso faceva quello che poteva, in un quadro storico complicato.

(per chi volesse consultarlo questo è il link: Archivio Storico della Segreteria di Stato)

«Si oggi scrivo a Lei, è per pregarla di aiutarmi da lontano». Le carte d’archivio danno voce ad accorate richieste. Sono studenti, madri di famiglia, insegnanti, operai, imprenditori, artigiani. Ci sono casi di ebrei che chiedono di essere liberati dalla detenzione, altri aspettano un attestato di battesimo per provare l'appartenenza alla arianità.

Ognuna di queste istanze veniva a costituire una pratica che, una volta evasa, era destinata alla conservazione. Si tratta di oltre 2.700 pratiche. In Segretaria di Stato si attivavano i canali diplomatici per cercare di fornire ogni aiuto possibile, tenendo conto della complessità della situazione politica su scala mondiale.

