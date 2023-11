Germania: vescovo autorizza alcune donne a dare normalmente il sacramento del Battesimo

Ormai la rivoluzione è avviata. Strappo dopo strappo alle regole in vigore, prosegue in Germania il progressivo allontanamento della Chiesa tedesca. Dopo le benedizioni alle coppie gay ormai dispensate in tante parrocchie da diversi sacerdoti, ora è il turno del sacramento del battesimo che per la prima volta impartiranno normalmente 26 teologi laici, sia uomini che donne, tutti ammessi in via eccezionale dal vescovo della loro diocesi.

Al momento la Chiesa permette a tutti di battezzare ma solo se vi sono condizioni eccezionali e particolarmente gravi.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega che «i ministri ordinari del Battesimo sono il vescovo e il presbitero, e, nella Chiesa latina, anche il diacono. In caso di necessità, chiunque, anche un non battezzato, purché abbia l’intenzione richiesta, può battezzare utilizzando la formula battesimale trinitaria».

Vaticano, votato documento finale al Sinodo: il tema delle donne è quello che ha dato più filo da torcere

Il cammino sinodale nella Chiesa tedesca, iniziato ormai tre anni fa con l'appoggio della maggioranza dei vescovi locali, prosegue ulteriormente e senza attendere eventuali autorizzazioni vaticane, anticipando così gli eventuali sviluppi che usciranno dalla seconda parte del Sinodo sulla Sinodalità. A dare notizia della decisione del vescovo di Stoccarda di autorizzare i ventisei teologi è la agenzia di stampa cattolica KNA che informa che una cosa analoga è già in vigore anche nella diocesi di Essen.

Anne Burghardt, al vertice della Federazione Luterana Mondiale: «Io, la prima donna a capo di una Chiesa»

Una delle teologhe incaricate Regina Seneca ha fatto notare quanto sia importante un passo del genere poiché rafforza l'idea di quella Chiesa aperta e in uscita secondo le indicazioni di Papa Bergoglio. Il vescovo Fuerst ha ringraziato i teologi per aver assunto il loro nuovo ruolo e ha detto che stanno assumendo una posizione importante nella trasmissione della fede in futuro. Attualmente, nella diocesi di Stoccarda vengono battezzati ogni anno circa 10 mila bambini. L'autorizzazione a poter far amministrare i sacramenti a tanti laici e laiche è una delle richieste del Cammino sinodale tedesco nella speranza di «superare la visione rigida e clericale imposta da Roma».