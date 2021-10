Papa Francesco, la mossa per proteggere l'Amazzonia: crea una Conferenza Episcopale ad hoc

Lunedì 18 Ottobre 2021, 16:06

Città del Vaticano – L'Amazzonia – area geografica di vitale importanza per il pianeta distribuita in nove stati e con una estensione geografica pari a quella dell'Europa – da ora in avanti avrà una Conferenza Ecclesiastica propria, avente personalità giuridica pubblica.

La mossa di Papa Francesco di erigere canonicamente una Conferenza ad hoc, fa seguito al sinodo sulla Amazzonia e alla esortazione post sinodale Ecclesia in Amazzonia nel tentativo di tutelare e proteggere quel vasto territorio considerato l'ultimo Eden incontaminato sulla terra, popolato da centinaia di comunità indigene la cui sopravvivenza è messa a repentaglio dalle operazioni legate al disboscamento, ai pascoli intensivi, alla distruzione dell'ecosistema e allo sfruttamento delle risorse naturali da parte di gruppi di interesse con l'azione compiacente di diversi governi.

APPROFONDIMENTI VATICANO Il cardinale Marx possibilista sull'abolizione del celibato... L'APPELLO Papa Francesco allarmato per le morti Covid in Amazzonia, strage... LA NOVITA' Papa Francesco manda i futuri nunzi a fare pratica nella giungla... IL CASO Domani il testo sull'Amazzonia, nessun accenno ai preti... PUNTI DI VISTA Il cardinale Ouellet: non ci sono i presupposti per uno scisma

La CEAMA – questa la sigla della Conferenza Ecclesiale dell'Amazzonia - è stata comunicata una lettera dell'11 ottobre dal cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, al cardinale Claudio Hummes. L'approvazione era stata data il 9 ottobre durante l'udienza con Papa Francesco. Ora si attendono i testi degli statuti. Il gesuita Alfredo Ferro, segretario esecutivo della CEAMA, ha sottolineato che in questo modo vi è un gesto di riconoscimento complessivo nonché il sostegno per un Piano Pastorale per la Chiesa dell'Amazzonia.