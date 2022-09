Albino Luciani domenica diventa beato, a San Pietro con Papa Francesco anche Luca Zaia

Papa Luciani, il pontefice che ha regnato poco più di un mese, diventa beato e domenica mattina - sul sagrato di San Pietro - a fare festa ci sarà anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «La mobilitazione della nostra regione è grande per questa occasione straordinaria. Il sorriso Luciani, veneto di Agordo, ha dato fiducia al mondo».

Il Messico all'Onu propone un pool di facilitatori per una soluzione alla guerra in Ucraina formato da Papa, Modi e Guterres

La beatificazione di Albino Luciani, la cerimonia

Alla solenne cerimonia presieduta da Papa Francesco ci saranno le nipoti, i sindaci delle valli bellunesi, i veneziani che lo hanno avuto come Patriarca. Albino Luciani morì nel 1978 solo dopo un mese di regno per un infarto, mentre era nella sua stanza nel palazzo apostolico. La scomparsa improvvisa del pontefice diede origine alla leggenda nera che fosse stato vittima di un avvelenamento, un po' come accadeva durante i pontificati durante il Medio Evo. Si disse che fu ucciso perchè voleva mettere pulizia nello Ior. A smontare definitivamente la fake news che ha circolato per anni ci ha pensato la vice postulatrice della causa di beatificazione, Stefania Falasca che ha rintracciato i referti medici di quando Luciani era patriarca a Venezia, dimostrando che già allora era in cura da un cardiologo per evidenti scompensi cardiaci.

Il Papa del sorriso

Luciani eletto dopo la morte di Paolo VI, nell'agosto 1978, scelse di chiamarsi Giovanni Paolo volendosi riallacciare ai due immediati predecessori Giovanni XXIII e di Paolo VI, i Papi del Concilio, incontrastati modelli per l'opera di rinnovamento avviata. Luciani su quel solco, durante quei pochi giorni di regno, manifestò una serie di decisioni destinate a durare. Per esempio quella di parlare con l'io, invece che il noi, abolendo il plurale maiestatis. Cancellò l'uso della tiara, trasformando la cerimonia dell'incoronazione papale in un rito meno pomposo e più simbolico, per avvicinare l'istituzione alla gente. Durante le udienze, nella Aula Paolo VI, rese il protocollo meno rigido e spesso fu al centro di improvvisazioni e discorsi a braccio, lasciando i bambini presenti muoversi a loro piacimento. Ai cardinali disse scherzando, a proposito del conclave che lo aveva eletto: «Possa Dio perdonarvi per quello che avete fatto». È stato definito «il Papa del sorriso» perché effettivamente sorrideva sempre, di buon umore, affabile con tutti.

Le umili origini

Luciani nacque in un piccolo comune del bellunese nel 1912 da una famiglia poverissima. Nel 1954 è vicario generale della diocesi di Belluno, poi vescovo di Vittorio Veneto (1958), e Patriarca di Venezia (1969).

Il miracolo argentino

A rendere possibile la cerimonia di beatificazione è stato un miracolo attribuito a Papa Luciani e avvenuto in Argentina, a Buenos Aires, una decina di anni fa. Una bambina, oggi una ragazza quasi ventenne, è stata guarita in circostanze straordinarie da problemi neurologici molto seri. Era considerata dai medici in condizioni praticamente disperate.