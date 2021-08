Il Cardinale e l'Imam, il 'metodo centrafricano' che insegna a dialogare anche con i Talebani

Sabato 28 Agosto 2021, 08:54

Città del Vaticano - Le immagini orrende, crudeli, quasi diaboliche, della carneficina di Kabul non devono spegnere la forza del dialogo. Anzi è proprio in questi momenti bui che « senza mai perdersi d'animo, aggrappati all'essenza del cristianesimo, si deve dialogare ad oltranza » . E' questa la cosiddetta Ricetta Centrafricana che il cardinale di Bangui suggerisce di applicare in altri scenari disastrati, persino con i talebani dell'Afghanistan.

« E' l'unico strumento che noi leader religiosi abbiamo a disposizione per disarmare i cuori » . L'arcivescovo Dieudonné Nzapalainga è uno che ha fatto del dialogo la sua piattaforma operativa in Centrafrica, paese squassato da una guerra civile terribile vissuta a fasi alterne tra la strumentalizzazione dell'Islam e l'instabilità, con fazioni di ribelli e di gruppi radicali legati all'Isis infiltrati dall'esterno nel tentativo (nemmeno troppo velato) di rendere uno dei paesi più poveri ancora più permeabile agli appetiti stranieri visto che l'area è riccha di diamanti, petrolio, oro, uranio.

« Dialogare con i talebani? Non avrei dubbi; se non si porta avanti una discussione con loro si finisce per negare la realtà che nel frattempo è emersa su chi controlla davvero l'Afghanistan. Di conseguenza se si ha a cuore il bene della gente, delle donne e dei bambini, non si può non parlare. Andare avanti in questa direzione è l'unica via altrimenti sarà sempre più difficile riannodare i fili, col rischio di altre guerre » . Nzapalainga teme gli orizzonti segnati da chiusure e posizioni manichee che finiscono per rendere tutto ancora più difficile.

« L'Afghanistan fa parte del mondo: come si fa a non comunicare più e a non operare più anche se sono arrivati i Talebani » . In questi giorni il cardinale è a Roma poiché la prossima settimana verrà proiettato in Vaticano, in anteprima, un film dirompente e altamente simbolico che racconta i passaggi difficili vissuti dalla gente centrafricana: chiese distrutte, villaggi bruciati, lo stupro come arma di guerra, esecuzioni sommarie e flussi incontrollati di profughi terrorizzati. Le fazioni Seleka (musulmani) contro i Balaka (cristiani) avevano devastato il paese.

« La guerra è sempre evitabile » racconta al Messaggero, ricordando quando lui per primo non esitò ad incontrare i ribelli nella foresta, da solo con la sua jeep, cementando l'alleanza con l'Imam di Bangui fino a farne un fratello. « Quando affiora l'idea che l''altro' è da cancellare penso che si debba avere l'elasticità di ripartire da un differente punto di vista perché c'è sempre spazio per cambiare e dialogare » . Nzapalainga non si è mai sottratto e non ha esitato ad avvicinare quei mujaeddin che armati fino ai denti lo insultavano o lo minacciavano.

La paura era qualcosa da lasciare fuori dalla porta. « Ogni volta accadeva che quando li avevo davanti e li guardavo negli occhi e iniziavo a parlare percepivo ascolto e attenzione » . Naturalmente non era facile, i pericoli erano tanti, si trattava di azioni temerarie che potevano anche finire male ma, secondo il cardinale, hanno aiutato a non innalzare muri. Quando Papa Francesco nel novembre 2015 si recò a Bangui ad aprire il giubileo della Misericordia pose domande scomode alla comunità internazionale. Chi vende le armi all'Isis? Chi compra oro e diamanti dai territori controllati dai ribelli? Un viaggio – quello di Francesco – scoraggiato persino dai servizi segreti francesi che non garantivano per la sicurezza precaria nonostante fosse dispiegata la missione Onu sul territorio. « Fu reso possibile dal musulmani moderati, dall'Imam e dalla gente » .

Il film sul “metodo centrafricano” realizzato da Manuel Von Sturler si intitola “Siriri, il cardinale e l'Imam” e parla proprio del cammino che dovrebbero fare i leader religiosi per far prevalere la ragione. Durante le prime fasi della guerra – siamo attorno al 2013 – quando c'era chi spingeva cristiani contro musulmani, con capi guerriglia che controllavano il territorio e seminavano il terrore, il cardinale per sei mesi diede ospitalità all'Imam Kobine Layama, figura carismatica e moderata, scomparso l'anno scorso. « Abbiamo vissuto come due fratelli in arcivescovado superando anche diversi problemi logistici poiché l'Imam era sposato e aveva dei bambini. Abbiamo adeguato le abitudini alimentari, così come le aree di preghiera: assieme abbiamo diffuso un messaggio fortissimo » .