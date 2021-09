I Focolarini mobilitati per dare tetto agli afghani, individuati già 400 posti in case o strutture

Lunedì 6 Settembre 2021, 15:05

Città del Vaticano – Per ora si sono fatti avanti un medico, una infermiera, 7 famiglie, 3 comunità, 3 cooperative e un gruppo di religiosi ma il tam tam interno al Movimento dei Focolari in Italia si sta allargando. Aprire le porte delle proprie case ai profughi afghani che sono arrivati con gli ultimi voli da Kabul sembra essere una priorità per il movimento fondato da Chiara Lubich che si è mosso immediatamente all'appello lanciato da Papa Francesco. Non lasciare indietro nessuno e garantire una casa a chi è fuggito da quell'inferno. Da Milano a Ragusa, da medici ad avvocati, da famiglie a intere comunità, la risposta è stata immediata e già il bilancio di questa chiamata 'alle armi' ha realizzato ospitalità per 400 persone afghane. Naturalmente a garantire un tetto e aiuti è anche il centro Mariapoli a Castelgandolfo, dove ha sede il quartier generale dei focolarini.