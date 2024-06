Le violenze sulle suore africane nel libro della togolese Mary Lembo: gli abusi sessuali sulle religiose sono ancora tabù nella Chiesa

Si intitola: “Abusi sessuali sulle religiose in Africa” il libro della suora togolese Mary Lembo che raccoglie il lavoro fatto per la sua tesi di dottorato, discussa cinque anni fa alla Gregoriana. L'ultima traduzione del volume è in tedesco e in Germania sta facendo discutere per il materiale che la religiosa ha raccolto in tanti anni di servizio. Parlare di abusi da parte dei sacerdoti per le suore africane non è affatto semplice anche perchè l'argomento resta un tabù. «Eppure l'abuso è una realtà» ha detto Lembo mettendo in evidenza il ruolo di potere che il prete esercita, alimentando relazioni asimmetriche, con suore a stretto contatto con sacerdoti che si affidano spiritualmente, chiedendo consigli e aiuto, considerandoli dei padri. Molte volte le suore non immaginano che un uomo consacrato possa fare loro del male. La dinamica che descrive suor Lembo è quella denunciata recentemente anche da alcune vittime dell'ex gesuita artista, padre Marko Rupnik, un uomo molto carismatico e potente al punto da essere stato prima scomunicato dal Dicastero della Fede e poi sollevato da questa punizione per una decisione arrivata dall'alto e ancora avvolta da un mistero. Il Papa ha deciso di riaprire il caso Rupnik e al Dicastero della Fede è in corso la disamina del materiale e delle denunce nuove che nel frattempo sono arrivate.

Sessualità

Per suor Lembo la sessualità è ancora un tabù e di conseguenza gli abusi che si verificano vengono difficilmente affrontati nell'ambiente ecclesiastico. Inoltre, ha aggiunto, molte donne hanno paura e non vogliono danneggiare l'immagine della Chiesa. Nella sua ricerca suor Lembo ha condotto nove interviste approfondite, scandagliando le storie drammatiche di nove suore africane. Lembo chiede con forza una riforma dei programmi di formazione: le donne religiose e i sacerdoti dovrebbero essere in grado di sviluppare un approccio maturo e rispettoso, si rendono ormai necessari anche migliori concetti di protezione e prevenzione. Infine le vittime abbisognano di un sostegno migliore, anche dopo gli aborti – che purtroppo non sono rari - e dopo un possibile allontanamento della vittima dall'ordine religioso di appartenenza per evitare lo scandalo pubblico.

Le vittime

In Germania l'organizzazione umanitaria cattolica missio Aachen ha condotto un'altra importante indagine sugli abusi contro le donne religiose. Attualmente sta sostenendo 28 progetti in Africa e in Asia. Nello studio affiorava un quadro desolante con «discriminazioni verso le donne religiose e la stigmatizzazione delle vittime» a causa di «strutture di potere patriarcale e clericalismo». Si parlava anche spesso di «negazione e insabbiamento» da parte dei superiori. Tra le ragioni per cui le religiose diventano vittime di abusi c'è la loro povertà. La presidente di Missio Aachen Josephine Beck-Engelberg ha spiegato: «Nelle citazioni, è emerso che molte sorelle non hanno soldi per le telefonate, l'uso del cellulare, i trasporti pubblici.

Dipendono, ad esempio, dal guidare le auto dei sacerdoti. La miseria è un problema, che mette queste sorelle hard-core in una situazione estremamente vulnerabile».

La raccomandazione più comune delle organizzazioni è di fornire supporto morale e spirituale alle vittime: Qualcosa di molto semplice come il risarcimento, piani di sostegno psicologico. Forse si tratta anche di promuovere la giustizia di genere nella chiesa e con condizioni di lavoro e remunerazione eque. Le donne religiose sono spesso aiutanti, colf, addette alla pulizia dei sacerdoti. In Italia la questione è stata sollevata a più riprese dalla storica cattolica Lucetta Scaraffia che ha dedicato al tema libri e saggi.

Tuttavia il tema è antico. A metà degli anni '90 suor Maura O' Donohue fece un sondaggio con le religiose in 23 paesi. Il rapporto fu inviato a Roma denunciando le violenze inferte alle suore dai "predatori", ma anche quelle successive degli istituti che le abbandonano. Da Roma partì una lettera ai vescovi africani, ma senza grissi risultati. Di fatto il silenzio avvolge sia gli autori delle violenze che le vittime.

