Vaticano, nuova bordata dell'episcopato tedesco a Roma a favore delle donne prete

Città del Vaticano – Prosegue senza tregua l'azione della Chiesa tedesca per sbriciolare i muri di Roma in campo dottrinale. Stavolta al centro della nuova bordata per abbatterli c'è la grande questione del sacerdozio femminile, un nodo teologico sul quale si sono espressi negativamente tutti gli ultimi Papi, compreso Papa Francesco. Ad intervenire è stato monsignor Georg Baetzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca, che ha detto che considera immaginabile una donna sacerdote nella Chiesa cattolica.

APPROFONDIMENTI IL CASO Pressing delle donne cattoliche perchè il Vaticano... LE NUOVE NORME Papa Francesco contro chi vuole le donne prete: la loro... DISCRIMINAZIONI Pressing per la parità, sempre più vescovi in... LA NOVITA' Presidentessa, vice e capo del Sinodo, tre donne a capo della...

Abusi, in Germania nel 2021 erogati 9,4 milioni di euro di risarcimenti alle vittime

«Posso immaginare molto bene le donne nel ministero ordinato. Le diaconesse sarebbero un primo passo. Lo sento nelle nostre parrocchie». Parole piuttosto esplicite che fanno capire come anche all'interno della Chiesa stia scricchiolando il fronte tradizionale. Il vescovo di Limburg, secondo quanto riferito dalla agenzia tedesca cattolica KNA la Chiesa non può più ignorare la questione. «Abbiamo bisogno della forza delle donne. E dovremmo avere tutta la fiducia in loro».

Altra grande questione sul tappeto e al centro del cammino sinodale che è stato aperto tre anni fa dalla conferenza episcopale tedesca riguarda l'abolizione del celibato sacerdotale. Batzing pur facendo notare che Gesù “non era sposato” ha aggiunto di non avere preclusioni nell'immaginare una Chiesa con sacerdoti sposati.

«Naturalmente posso immaginare sacerdoti sposati. Arricchirebbe la chiesa».