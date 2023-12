Vaticano, un padiglione all'Expo di Osaka nel 2024 dal titolo «la bellezza porta speranza»

La Santa Sede, grazie alla collaborazione con il Padiglione Italia, sarà presente ad Osaka, in Giappone, all’Esposizione Universale del 2025 con uno spazio riconoscibile per organizzare eventi culturali e importanti mostre d'arte. Il tema scelto per questa edizione è "Designing Future Society for Our Lives", con tre sotto-temi distinti: "Saving Lives", "Empowering Lives" e "Connecting Lives".

Dall'Expo il Papa ha ricavato 150 mila dollari: saranno donati ai profughi siriani in Giordania

Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione è stato incaricato dal Papa a curare la partecipazione ufficiale del Vaticano in qualità di Commissario Generale.

Il tema del Padiglione della Santa Sede sarà: "La Bellezza porta Speranza". Attraverso un'esplorazione dell'arte e dell'estetica, il Padiglione si propone di trasmettere il concetto profondo che la bellezza, intesa in molteplici sfaccettature, può essere una fonte di ispirazione e speranza per la costruzione di una società futura più armoniosa e partecipata.

Papa Francesco contro vescovi e cardinali di curia, la "stilettata" per Natale: «Rischiamo di essere come dei lupi rapaci»

La bellezza, spiega Fisichella, ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell'evangelizzazione cristiana, incarnandosi sin dalle origini del cristianesimo nell'espressione artistica. Nel corso dei secoli, l'arte è diventata la via privilegiata attraverso cui la Chiesa ha potuto esprimere e rappresentare la profondità della fede. La "Via Pulchritudinis" ha costituito il veicolo più efficace per comunicare in modo tangibile il cuore della fede attraverso la bellezza stessa.