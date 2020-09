In merito ai permessi di accesso alla Ztl tutte le autorizzazioni in scadenza a decorrere dal 1° agosto 2020 le relative richieste di rinnovo devono necessariamente e tassativamente essere attivate a Terni Reti surl, nelle modalità previste dal regolamento, ovvero nei 30 giorni successivi alla scadenza. In difetto di richiesta di rinnovo i transiti eventualmente registrati dai varchi elettronici saranno considerati non autorizzati e sanzionati secondo le norme previste dal codice della strada.

Tutte le autorizzazioni invece scadute tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 sono state prorogate al 29 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 103 del d.l. 18/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24.4.2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA