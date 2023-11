A Terni apre la ztl durante le vacanze natalizie, ma sarà vietato parcheggiare senza pass

TERNI In concomitanza con le festività natalizie, dall’8 dicembre al 6 gennaio, Ztl parzialmente aperta. Lo rende noto il vicesindaco con delega alla Comunicazione Riccardo Corridore. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 le auto potranno entrare ma non sostare, l’ingresso è consentito per lasciare nella Ztl eventuali passeggeri. La sosta è permessanei parcheggi esterni di attestamento. «Si tratta di un esperimento – dicono gli assessori al Commercio Stefania Renzi e alla Viabilità Marco Iapadre – al termine della quale analizzeremo la situazione per trarne le dovute decisioni. La valutazione sarà un momento di partecipazione con i residenti e i commercianti.

Specifichiamo che fin da subito la sperimentazione di apertura è accompagnata da misure di sostegno, tese a tenere insieme tutte le esigenze di chi vive e lavora all’interno della Ztl: non solo la sosta non sarà possibile, ci sarà anche il supporto della polizia municipale per un controllo rinforzato teso ad evitare fenomeni di sosta vietata. E’ ferma intenzione dell’Amministrazione comunale la revisione dei permessi Ztl, a breve si andrà alla decurtazione di 13 mila autorizzazioni di accesso. In aggiunta stiamo portando avanti l’individuazione di parcheggi in Ztl esclusivi per i residenti».