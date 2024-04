TERNI Ztl, avanti tutta: il nuovo regolamento resta in vigore così com'è. E le promesse restano promesse. Neanche la proposta di "rimandare" tutto a settembre, passa. L'atto di indirizzo dei consiglieri di Fratelli d'Italia Proietti Trotti, Pastura, Cecconi e Fabrizi, del Pd Spinelli, Proietti e Filipponi, di "Terni Masselli sindaco" Orsini, che impegna sindaco e giunta a procrastinare i termini previsti dal regolamento sia per la parte normativa che tariffaria, bocciato. Non solo. Il tema della Ztl innervosisce visibilmente il sindaco. «Tutte le analisi per ridisegnare la nuova Ztl sono già state fatte. Davanti ai cambiamenti critica Bandecchi - invece di dire "perché no" tutti dicono "perché io voglio". Si sono lamentate le categorie peggiori. I medici hanno fatto una figura meschina, perché non possono contestare le 100 euro l'anno che ci vogliono per avere il permesso. E' vero che i medici sono eroi e sono bravi, ma è anche vero che la visita da un medico costa 300 euro. Quindi, parlando di una delle categorie più ricche è bene che contribuisca con la quota che gli spetta». Niente sconto ai camici bianchi e nessuna apertura verso altre categorie professionali. Per il regolamento entrato in vigore lo scorso 15 marzo l'amministrazione Bandecchi ha annunciato la retromarcia, ma non arretra. «Apporteremo dei cambiamenti» - ha detto l'assessore alla Mobilità, Marco Iapadre. Ma non si sa quando. Per Confartigianato già dovevano essere state introdotte. «Modifiche sostanziali che dovranno tornare in consiglio per essere approvate di nuovo». «Per la terza volta - sottolinea Marco Cecconi (FdI) perché quel documento è stato approvato con i soli voti della maggioranza a dicembre e poi nuovamente a marzo. Dopo di che sono seguite due delibere e adesso torna in consiglio con le correzioni fatte dalle associazioni di categoria». Intanto le settimane passano e le criticità restano. Tutto quanto, orari per il carico e scarico (dalle 4 alle 11 e dalle 14 alle 17), reintroduzione di alcune figure artigiane come gli odontotecnici, aree interdette e via dicendo, fermo al palo nel senso che non è stato discusso neanche in giunta. Eppure Confartigianato, a fine marzo, si era sbilanciata: «Tempo qualche giorno e i piccoli aggiustamenti potrebbero essere contenuti in una semplice ordinanza». Ma poi la speranza di ritoccare anche solo la parte che riguarda spedizionieri e corrieri è tramontata col fatto che l'amministrazione comunale si è presa l'impegno di modificare il regolamento in un colpo solo. Ma quando? C'è attesa e c'è confusione. «C'è un andirivieni a Terni Reti che mette paura» - segnala Orlando Masselli (FdI) in consiglio comunale. Prova a convincere il sindaco Bandecchi a far passare l'atto d'indirizzo avvicinando le distanze. Dandogli del Tu: «Stefano, adesso che ti sei reso conto che per fare un regolamento ci vuole molto più di un mese e che, guarda caso, quello che è appena entrato in vigore va già modificato, perché non lo sospendi fino a quando non è pronta la versione definitiva?». Niente da fare.