Zone rosse: fuori Attigliano, Calvi, Lugnano e Montegabbione. Rimangono dentro solo Amelia e San Venanzo. Esulta il sindaco Filiberti:«Era ora».

Liberi tutti, con effetto immediato, tranne Amelia e San Venanzo unici comuni della Provincia di Terni a rimanere confinati in zona rossa. La notizia, contenuta nell'ordinanza regionale numero 16 pubblicata nel tardo pomeriggio di oggi riporta di fatto Lugnano in Teverina, Attigliano, Calvi dell'Umbria e Montegabbione in zona arancione. «Finalmente Lugnano fuori dalla zona rossa -spiega il sindaco di Lugnano Gianluca Filiberti- questa sera la Regione Umbria ha rivisto il precedente provvedimento che fin dalla sua emissione è stato da noi "contestato"». A far andare su tutte le furie il sindaco Filiberti, era stato il fatto che, pur non avendo ulteriori casi di contagio da Coronavirus dallo scorso 15 gennaio, il suo comune fosse stato comunque chiuso in zona rossa. «La mattina stessa in cui siamo finiti in zona rossa- ha precisato Filiberti- avevo appena annunciato che Lugnano era covid-free (a tutt'oggi ndr). Perciò l'ordinanza è stata un colpo». Nonostante lo shock Filiberti è passato immediatamente all'azione inviando una pec alla presidente Donatella Tesei in cui chiedeva la rivalutazione del suo caso e rilasciando dichiarazioni e interviste a svariate trasmissioni televisive nazionali.

«Da Lunedì si ritorna a scuola -ha spiegato Filiberti- mentre le attività fin da domani possono riprendere con le prescrizioni della zona arancione. Grazie a tutti i miei concittadini -chiue- e a tutti gli amici per il sostegno che ho ricevuto in questi giorni, al fine di sollecitare la revoca di un provvedimento così ingiusto soprattutto per i ragazzi delle scuole e per le attività economiche del territorio».

Il tunnel continua invece per Amelia e San Venanzo. Per la prima, a causa di un numero di positivi che non accenna a diminuire. Da almeno una decina di giorni infatti, a tanti guariti corrispondono altrattanti contagi con lievissime oscillazioni che mantengono il numero assoluto sempre intorno ai 111 casi e il conseguente calore di incidenza al di sopra della soglia (200) di guardia. Per il secondo probabilmente hanno giocato a sfavore due ordini di motivi. Da un lato l'aumento dei contagi (5) registrato negli ultimi giorni, dall'altro l'essere circondato da comuni in una situazione altamente a rischio. A questo proposito già da subito, il sindaco Marinelli, sebbene San Venanzo l'8 febbraio scorso non registrasse valori preoccupanti, aveva accettato di buon grado l'inserimento del suo comune in zona rossa proprio per cautelare i suoi cittadini e limitare al massimo i contatti con altri comuni che tutt'ora versano in condizioni molto difficili.

