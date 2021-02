Almeno un avvocato di Perugia non sarebbe stato fatto entrare in tribunale a Terni. La presidente del tribunale starebbe facendo un provvedimento in questo senso e alcuni avvocati stanno stazionando davanti al tribunale.

Il provvedimento dovrebbe riguardare anche personale impiegatizio che proviene dalle zone rosse.

L' Ordine degli avvocati interverrà in merito con una documento.

+++++ in aggiornamento +++++

Ultimo aggiornamento: 13:08

