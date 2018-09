di Antonella Manni

SPOLETO - Umbri protagonisti al primo giro di audizioni di X Factor 2018 che ha portato sul palco lo stralunato Mattia Lezi di Spoleto e il gruppo Deisteller di Foligno. Laureato in agraria e appassionato di musica, Mattia Lezi, chitarra in braccio ha unito i due interessi presentando il suo inedito ironico e demenziale "L'orto". Il brano fa discutere i membri della giuria composta da Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e la nuova entrata Asia Argento, destinata a scomparire dal programma una volta che le puntate registrate saranno finite e si passerà ai live in diretta. La produzione l'ha infatti tagliata fuori dal programma dopo lo scandalo Bennet. Al brano dello spoletino Agnelli dice subito sì, Fedez ha dubbi sul futuro discografico e dice no. Asia dice sì perché "c'è chi ha fatto la storia anche con un solo disco". Mara dà il terzo sì. Discussione in giuria anche per i Darsteller, arrivati da Foligno. Portano una cover di Cuore Matto di Little Tony. Asia Argento sentenzia: "Il bassista canta meglio del cantante", ma poi dà il suo sì al gruppo, così come Mara Maionchi e Manuel Agnelli, mentre Fedez si ferma sul no. Foligno e Spoleto comunque passano.

