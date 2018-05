di Michele Bellucci

Torna il Wine Show, evento enogastronomico dedicato agli appassionati di vino che nel weekend del 9 e 10 giugno animerà alcune splendide location nel centro di Todi. Dopo le prime due edizioni andate in scena a Orvieto, la manifestazione si trasferisce e, come promettono gli organizzatori, si avvia verso la definitiva consacrazione tra gli appuntamenti regionali dedicati alla promozione del territorio: «Si tratta di un evento che richiede circa 10 mesi di preparazione - ha spiegato l'organizzatore Alberto Crispo questa mattina in conferenza stampa - ma Orvieto non ci ha mai dato certezze, mentre a Todi sono disposti a investire sul Wine Show». Sono 120 le cantine in arrivo da ogni parte d'Italia, con oltre 60 a rappresentare le eccellenze vinicole umbre; si tratterà sia di nomi già affermati che di piccole realtà selezionate. Si potranno degustare circa 700 diversi vini mentre non mancheranno iniziative collaterali volte a diffondere la cultura del buon bere: «Lo slogan che abbiamo scelto, "un sorso al cuore" - continua Crispo - serve a sottolineare che Todi è un luogo centrale dell'Umbria e puntiamo a promuovere questo territorio. Proporremo anche dei "Wine tour" in cui si racconta all'enoturista la storia di questa zona e non solo i vini».



Oltre alla mostra mercato ospitata in vari palazzi comunali di Piazza del Popolo (Sala delle Pietre e Sala del Consiglio) verranno organizzate due degustazioni guidate a cura dei sommelier di Ais Umbria nella Sala del ridotto del Teatro comunale. La prima si terrà sabato 9 giugno alle 16.00 e permetterà di conoscere più da vicino il Grechetto di Todi, mentre domenica 10 alle 16.30 toccherà all'Amarone. Altra location dal grande fascino sarà il Nido dell'aquila («la terrazza del danno - scherza il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - perché in tanti vanno lì e ispirati da tanta bellezza si innamorano e si sposano»). Sabato dalle 19.00, godendo del panorama mozzafiato sulla valle del Tevere, si terrà una degustazione di spumanti pugliesi prima del concerto jazz con il Filippo Bianchini Quartet ft Enrico Bracco; domenica, sempre al Nido dell'aquila, "Wine show cooking" guidato dalla chef umbra Catia Ciofo con vini selezionati dai sommelier della Fisar di Orvieto.



«Da aprile in poi sono settimane importanti per il nostro vino - ha affermato l'assessore regionale all'agricoltura Fernanda Cecchini citando Cantine Aperte e il recente evento per celebrare i 25 anni della prima DOC umbra - e possiamo dire che l'Umbria ha fatto molta strada nel percorso verso la qualità. Oggi possiamo confrontarci senza remore con altri grandi vini italiani e manifestazioni come questa sono importanti perché non ospitano solo grandi cantine ma anche molte realtà giovani che vanno sostenute». La replica (indiretta, perché arrivata quando l'assessore era già andata via) è del presidente di Ais Umbria Sandro Camilli: «Non tutti gli eventi sono uguali e non serve farne tanti in decine di città. Noi abbiamo bisogno di qualità altrimenti non si fa né il bene del vino né promozione del territorio». Tra le principali novità di quest'anno lo spazio dedicato alle produzioni di olio e birra artigianale. Da segnalare anche il progetto "Il vino come non lo avete mai visto", una singolare degustazione attraverso visori per la realtà virtuale. L'ingresso al Wine Show Todi è gratuito, con un biglietto di 15 Euro per le degustazioni libere (13 Euro se acquistato online in prevendita); gli stand saranno aperti sabato dalle 15.00 a mezzanotte e domenica dalle 12.00 alle 20.00 con possibilità di acquistare i prodotti direttamente dai produttori. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Todi, della Regione Umbria, di Confcommercio Umbria, di Confartigianato Imprese Umbria e della Camera di commercio di Perugia.

