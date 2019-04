© RIPRODUZIONE RISERVATA

TODI - E’ tutto pronto per la prossima edizione del Wine Show, l’evento enogastronomico in programma il 7, 8 e 9 giugno che porterà a Todi una mostra mercato con oltre 100 cantine da tutta Italia e circa 700 etichette in degustazione. La quarta edizione della manifestazione è stata recentemente presentata a Verona durante il Vinitaly, con alcune piacevoli conferme e interessanti novità. A non cambiare saranno le location principali, la Sala del Consiglio e la Sala delle Pietre, oltre alla terrazza panoramica del Nido dell'Aquila. Per la prima volta invece andrà in scena il galà di anteprima, fissato per venerdì: proprio al Nido dell’Aquila uno show cooking guidato dalla “chef della passione”permetterà di scoprire al meglio i vini della Doc di Todi (evento in collaborazione con l’associazione “Todi Terra di vino”). Nel corso della serata saranno consegnati quattro importanti riconoscimenti: i premi #BeWine, uno al produttore che ha saputo meglio esaltare nel vino le caratteristiche del suo territorio e uno al giornalista-blogger di settore che ha saputo raccontare in maniera più emozionante questo meraviglioso mondo, il “Wine Lab Award” che andrà a chi si è distinto nell’innovazione del modo di produrre, commercializzare o promuovere il vino, il premio “Not Only Wine” che guarderà a tutto quello che gira intorno al mondo del vino.Senza mai dimenticare l’obiettivo ultimo della manifestazione, ovvero promuovere luoghi capaci di amplificare in maniera unica l’esperienza della degustazione, anche il programma del Wine Show Todi 2019 è ricco di momenti particolarmente suggestivi. Uno sarà quello di sabato 8 con l’imperdibile “Sunset Wine”, un aperitivo-degustazione davanti a un tramonto indimenticabile accompagnato da un’emozionante esibizione di tango e un concerto dedicato alla pizzica. Da segnalare anche il “Wine Show Off”, con la degustazione di birre artigianali accompagnata da un concerto swing in Piazza del Popolo. Al Nido dell’Aquila si concentreranno invece tutte le iniziative collaterali alla mostra mercato, dal “Wine Tour” con degustazione dei vini delle quattro strade dell’Umbria alle due masterclass “Doc Excellence” e “Un4gettable”, degustazione assolutamente da non perdere con i quattro migliori vini del Mondo secondo la prestigiosa rivista “Wine Spectator”. Previsto anche un focus sui vini bio-dinamici. Il programma completo sarà presto pubblicato sul sito internet www.wine-show.com. Alla summer edition d inizio giugno a Todi, seguirà il 7, 8 e 9 dicembre una winter edition a Orvieto.